Godoy Cruz se pudo sacar la mufa y derrotó 3 a 1 a Ferro de visitante

Con los goles de Vicente Poggi y Tomás Rossi, Godoy Cruz se puso dos veces en ventaja en su visita a Ferro Carril Oeste.

Desde el inicio se evidenció que el Expreso no había viajado a Buenos Aires a defenderse, arrancó con todo, ante un rival encumbrado, de local, e igual de ambicioso. Pero el once mendocino abrió rápido el partido y encontró el aplomo que le dio confianza.

► GOL DE GODOY CRUZ: Apenas iban 6 minutos de iniciado el partido, cuando un exquisito centro de Pino lo encontró sin marca a Vicente Poggi, este ensayó una tijera y la clavó al primer palo, abriendo el marcador para el Tomba.

El partido, que fue de trámite parejo y dinámico, no mermó ni mucho menos ante la conquista de la visita. Por el contrario, el local redobló esfuerzos, para igualar, y a vuelta de página lo logró.

► LO EMPATA FERRO: No terminaba de festejar el Tomba, cuando a los 10' llegó el empate local, con una bomba de Matías Kabalín, que aprovechó un rebote dentro del área y con remate al palo izquierdo del arquero visitante.

Tombinos y Verdolagas arrancaron con todo el partido en Caballito, con buen fútbol, mucho vértigo y actitud ofensiva. Antes del minuto 11 ya se contaban dos goles y se prometía más.

Pasada la media hora de juego Godoy Cruz comenzó a perder la verticalidad en sus ataques, se volvió más cauto, y se limitó a buscarlo arriba a Poggi. En contracara, el local se fue adueñando del control del balón y llegó con algún peligro desde media distancia al arco de Strumia. El juego se volvió más trabado y disputado en la zona media de la cancha.

► SEGUNDO GOL DEL TOMBA. Con el juego menos claro que al principio, a los 41' llegó un despeje de la defensa de Ferro, tras un saque de costado, y a la carrera, Tomás Rossi, desde más de 20 metros, pateó un bombazo y la clavó en el ángulo superior del arquero Ruiz, que nada pudo hacer.

Ferro y Godoy Cruz ofrendaron un duelo parejo y emotivo en el barrio porteño de Caballito, con festejo de los mendocinos.

El complemento

En el reinicio salió Ferro a dientes apretados a buscar la igualdad, y Godoy Cruz lo esperó bien parado en el fondo. A los 5' un córner desde la izquierda del ataque lo encontró a Peña Biafore bien ubicado en el área, pero su cabezazo fue defectuoso y se fue ancho.

A los 10' Ángel González recibió una larga asistencia entrando al área, Rossi se la quitó, el delantero de Ferro perdió la vertical y reclamó penal, pero el árbitro no compró.

Un minuto después, Rodríguez, del Tomba, se ganó la amarilla al pegarle sin pelota a un jugador local.

Ferro busca sin mucho orden ni concierto, mientras que Godoy Cruz se plantó firme en defensa y generó de contra. El local buscó de pelotazos y centros, y Strumia tuvo una par de acciones que lo exigieron.

La impotencia de Ferro mostró su peor cara a los 37', cuando el ingresado Sebastián Pepe, le entró a destiempo a Brunet,

le dio duro y se ganó la roja directa.

El particular festejo de Nahuel Ulariaga para su gol, el tercero de Godoy Cruz en cancha de Ferro.

► EL TOMBA LO LIQUIDA. A los 45 +1, El Expreso pudo asegurar el triunfo, con una gran contra que llegó desde el banco de suplentes. Corrida de Federico Milo por izquierda, centro medido a los pies de Nahuel Ulariaga, para que este sometiera al arquero local con un toque a la red, poniendo cifras definitivas

De esta forma Godoy Cruz suma tres encuentros con triunfos consecutivos, luego de derrotar en casa a Defensores de Belgrano y Central Norte, y este sábado a Ferro Carril Oeste de visitante.

Los de la Bodega sumar ahora 34 unidades, que lo posicionan en la cuarta ubicación del Grupo A, que lidera su rival de este sábado, Ferro (43). El próximo compromiso tombino será el sábado 8, a las 14, recibiendo en el Feliciano Gambarte a Chaco For Ever.

Síntesis del partido Ferro vs. Godoy Cruz

Primera Nacional -Fecha 23°-

Estadio: Arquitecto Etcheverry (Ferro Carril Oeste)

Árbitro: Juan Pafundi

Ferro Carril Oeste: Lucas Ruiz; Nazareno Kihm, Leandro Peña Biafore, Misael Tarón, Emiliano Ozuna; Ángel González, Matías Kabalín, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos; Lautaro Parisi, Mateo Benegas. DT: Juan Sara.

Godoy Cruz: Juan Strumia; Nahuel Brunet, Diego Viera, Francisco Gerometta, Tomás Rossi; Gastón Gil Romero, Benjamín Schamine, Vicente Poggi; Antonio Guerrero, Martín Pino, Axel Rodríguez. DT: Pablo De Muner.

Cambios: ST, 22’ Laureano Marra por Kabalin, y Jonathan Menéndez por González (F). 23’ Rodrigo Fernández por Guerrero (GC). 29’ Emanuel Dening por Benegas y Uriel Pepe por Parisi (F). 30’ Felipe Cairus por Schamine, y Ulariaga por Rodríguez (GC). 85' Nicolás Gómez por Peña Biafore (F). 90' Federico Milo por Pino y Juan Andrada por Poggi.

Expulsado: 73' Sebastián Pepe (F) roja directa.

Amonestados: Brunet y Rodríguez (GC) y