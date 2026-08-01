Godoy Cruz visita al líder Ferro Carril Oeste: hora, TV y probables formaciones

El Tomba presentaría un cambio tras la desvinculación de Valentín Burgoa, que venía siendo titular y Antonio Guerrero sería su sustituto.

El Bodeguero suma 8 triunfos, 7 empates, 6 derrotas y 31 puntos que le permiten ocupar el 7mo puesto, a 12 puntos de Ferro (43) y en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Martín Pino es el goleador del Tomba y la Primera Nacional.

Así llega Ferro, el rival de Godoy Cruz

Ferro, puntero del Grupo A, viene de sufrir una dura goleada ante el Deportivo Morón por 4 a 0 y se le cortó una racha de 11 partidos sin perder (10 victorias y un empate).

El equipo dirigido por Juan Manuel Sara, ex DT de Deportivo Maipú, tiene 43 puntos producto de 13 triunfos, 4 empates y 5 derrotas.

El último enfrentamiento entre Godoy Cruz y Ferro

En el marco de la 5ta fecha el Tomba le ganó 2 a 1 a Ferro, en el Feliciano Gambarte.

Fue la primera victoria en la temporada y también la primera desde la reinauguración del Feliciano Gambarte.

Vicente Poggi y Nahuel Ulariaga marcaron los goles y Franco García descontó para el verdolaga.

Probables formaciones:

Ferro: Lucas Ruiz: Nazareno Khim, Federico Tévez, Misael Tarón y Emiliano Ozuna; Ángel González, Laureano Marra, Felipe Obradovich y Enzo Hoyos; Lautaro Parisi y Emanuel Dening. DT Juan Manuel Sara.

Godoy Cruz: Juan Strumia; Federico Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Antonio Guerrero, Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.