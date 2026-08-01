Godoy Cruz visita al líder Ferro Carril Oeste: hora, TV y probables formaciones

Godoy Cruz visitará este sábado desde las 15 a Ferro, el líder, en el estadio el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, con el arbitraje de Juan Pafundi y transmisión en vivo de LPF Play , por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional.
Godoy Cruz jugará desde las 15 con Ferro, el puntero del Grupo A. El Tomba lleva dos triunfos consecutivos de local, pero de visitante acumula 5 caídas seguidas
Godoy Cruz visitará este sábado desde las 15 a Ferro, el líder, en el estadio el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, con el arbitraje de Juan Pafundi y transmisión en vivo de LPF Play , por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional.
El Expreso viene de ganarle a Central Norte, de Salta, en el Feliciano Gambarte, lleva dos victorias seguidas y se mantiene invicto como local, aunque de visitante lleva 5 derrotas seguidas y no ha podido ganar jugando fuera de Mendoza.
Pablo De Muner intentará lograr su primera victoria como visitante desde que asumió en el Tomba ya que de los 10 partidos que dirigió ganó los 5 de local y perdió los otros 5cde visitante.
El Tomba presentaría un cambio tras la desvinculación de Valentín Burgoa, que venía siendo titular y Antonio Guerrero sería su sustituto.
El Bodeguero suma 8 triunfos, 7 empates, 6 derrotas y 31 puntos que le permiten ocupar el 7mo puesto, a 12 puntos de Ferro (43) y en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Ferro, puntero del Grupo A, viene de sufrir una dura goleada ante el Deportivo Morón por 4 a 0 y se le cortó una racha de 11 partidos sin perder (10 victorias y un empate).
El equipo dirigido por Juan Manuel Sara, ex DT de Deportivo Maipú, tiene 43 puntos producto de 13 triunfos, 4 empates y 5 derrotas.
En el marco de la 5ta fecha el Tomba le ganó 2 a 1 a Ferro, en el Feliciano Gambarte.
Fue la primera victoria en la temporada y también la primera desde la reinauguración del Feliciano Gambarte.
Vicente Poggi y Nahuel Ulariaga marcaron los goles y Franco García descontó para el verdolaga.
Probables formaciones:
Ferro: Lucas Ruiz: Nazareno Khim, Federico Tévez, Misael Tarón y Emiliano Ozuna; Ángel González, Laureano Marra, Felipe Obradovich y Enzo Hoyos; Lautaro Parisi y Emanuel Dening. DT Juan Manuel Sara.
Godoy Cruz: Juan Strumia; Federico Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Antonio Guerrero, Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.