A sus 73 años, Luis José Strafella era el claro reflejo de una vida dedicada a la actividad física. Con más de 28 años de trayectoria en el arbitraje del fútbol venadense, mantenía una rutina diaria y activa. Sin embargo, en apenas 72 horas, una fatídica cadena de errores diagnósticos en un centro de salud de Santa Fe le cambió la vida para siempre.
"Vuelva a casa, es solo un desgarro": la mala praxis que le costó la pierna a un conocido árbitro
Lo que empezó como un pinchazo en la pierna terminó siendo una mala praxis completamente evitable. Los detalles del caso
Strafella realizaba sus ejercicios habituales y sintió un pinchazo agudo en su pierna izquierda. Ante la imposibilidad de apoyar el pie y un repentino adormecimiento, su familia lo trasladó de urgencia al Samco "Miguel Rueda", en la localidad de Santa Isabel.
"Vuelva a casa, es solo un desgarro"
Sin estudios ni nada por el estilo, el médico de guardia lo mandó a casa. Con el paso del tiempo, el estado del histórico árbitro empeoró de forma drástica.
La extremidad comenzó a ponerse completamente fría al tacto, el dolor se volvió insoportable y la movilidad desapareció por completo. Desesperados ante la falta de respuesta del tratamiento, sus familiares acudieron en cuatro oportunidades al centro asistencial para solicitar una nueva revisión médica.
A pesar de las insistentes alertas de los allegados sobre la frialdad de la extremidad y el tono anómalo de la piel, el profesional se mantuvo firme en su postura inicial.
Argumentó que el malestar correspondía a la evolución normal de la lesión muscular y no dispuso ninguna interconsulta ni ordenó el traslado urgente del ábitro hacia un establecimiento de mayor complejidad.
Un trágico desenlace que terminó en la Justicia
El quiebre de la historia ocurrió cuando un cambio de turno permitió que otro profesional evaluara a Strafella. Al constatar inmediatamente la ausencia total de pulso arterial en la pierna, el nuevo médico activó una derivación de máxima emergencia.
Lamentablemente, la demora acumulada durante días fue letal: los médicos terminaron confirmaron una obstrucción arterial severa y, ante el avance irreversible del daño tisular, los cirujanos debieron amputarle la extremidad por encima de la rodilla para salvarle la vida.
La tremenda situación derivó en una denuncia penal por mala praxis que ya investiga el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto. La presentación no solo busca determinar la responsabilidad penal del médico que atendió en primer término a Strafella, sino también evaluar eventuales omisiones institucionales y fallas en la supervisión.
En pocas palabras
- Mala praxis: un árbitro sufrió la amputación de una pierna tras un diagnóstico erróneo inicial.
- Contexto: el profesional de 73 años sintió un pinchazo y fue derivado a su casa sin estudios.
- Consecuencias: la falta de atención derivó en una obstrucción arterial severa que obligó a la amputación.