"Vuelva a casa, es solo un desgarro": la mala praxis que le costó la pierna a un conocido árbitro

La extremidad comenzó a ponerse completamente fría al tacto, el dolor se volvió insoportable y la movilidad desapareció por completo. Desesperados ante la falta de respuesta del tratamiento, sus familiares acudieron en cuatro oportunidades al centro asistencial para solicitar una nueva revisión médica.

A pesar de las insistentes alertas de los allegados sobre la frialdad de la extremidad y el tono anómalo de la piel, el profesional se mantuvo firme en su postura inicial.

Argumentó que el malestar correspondía a la evolución normal de la lesión muscular y no dispuso ninguna interconsulta ni ordenó el traslado urgente del ábitro hacia un establecimiento de mayor complejidad.

Un trágico desenlace que terminó en la Justicia

El quiebre de la historia ocurrió cuando un cambio de turno permitió que otro profesional evaluara a Strafella. Al constatar inmediatamente la ausencia total de pulso arterial en la pierna, el nuevo médico activó una derivación de máxima emergencia.

Lamentablemente, la demora acumulada durante días fue letal: los médicos terminaron confirmaron una obstrucción arterial severa y, ante el avance irreversible del daño tisular, los cirujanos debieron amputarle la extremidad por encima de la rodilla para salvarle la vida.

La tremenda situación derivó en una denuncia penal por mala praxis que ya investiga el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto. La presentación no solo busca determinar la responsabilidad penal del médico que atendió en primer término a Strafella, sino también evaluar eventuales omisiones institucionales y fallas en la supervisión.