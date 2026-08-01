Cómo proteger la espalda y el cuello en viajes largos

Armar el equipaje a una altura adecuada para evitar flexiones excesivas del tronco.

Levantar la maleta cerca del cuerpo, flexionando caderas y rodillas.

Evitar giros con peso y pedir ayuda si la carga es difícil de manejar.

Usar maletas con ruedas y repartir el peso en varios bultos.

Para colocar el equipaje en el maletero, acercarse al borde y mover los pies para cambiar de dirección, sin girar la cintura.

La preparación de las maletas puede ser el primer riesgo para la espalda.

Justo antes de viajar, conviene realizar ejercicios suaves de movilidad, especialmente quienes tienen antecedentes de dolor lumbar o cervical.

Durante el trayecto: postura, pausas y movilidad

No existe una única postura correcta para todos. La recomendación general es buscar una posición cómoda, apoyar la espalda y evitar mantenerla fija por mucho tiempo.

En coche

Alcanzar los pedales sin estirar por completo las piernas.

Manejar con los hombros relajados.

Apoyar bien la espalda y ajustar el reposacabezas para proteger la cabeza.

En tren o avión

Levantarse y caminar cuando sea posible.

Si no, mover tobillos, hombros y piernas desde el asiento.

Usar un soporte lumbar si hay antecedentes de dolor.

Mantener la espalda apoyada, con rodillas y caderas en ángulo recto.

apoyada, con rodillas y caderas en ángulo recto. Evitar colocar las rodillas por encima de las caderas o subir los pies al asiento.

Además, realizar flexiones suaves de cuello y hombros, rotaciones de tronco y estiramientos de isquiotibiales y gemelos ayuda a activar la circulación y reducir la rigidez.

Pausas y hábitos saludables

En coche, hacer el trayecto “del tirón” no es recomendable. Las pausas frecuentes benefician tanto la atención como la salud de la columna. También conviene evitar comidas pesadas, que pueden generar inflamación abdominal y alterar la postura, y beber agua regularmente para prevenir la rigidez muscular.

Al llegar al destino: cómo recuperarse

Lo ideal es caminar unos minutos y realizar estiramientos suaves. Las guías recientes sobre dolor lumbar recomiendan mantenerse activo y evitar el reposo prolongado en cama.

Las recomendaciones para hacer las maletas también aplican al deshacerlas. Si el dolor es intenso, persiste, se irradia a brazos o piernas, o se acompaña de síntomas preocupantes, es importante consultar a un profesional de la salud.

Los viajes largos no tienen por qué convertirse en un problema para el cuello y la espalda. Con pausas, movilidad, buena postura y una manipulación adecuada del equipaje, es posible cuidar la salud de la columna y disfrutar del trayecto sin molestias.