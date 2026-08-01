Cuáles son los mejores días de agosto para podar el árbol frutal, según el calendario lunar

Calendario lunar de agosto: estos son los mejores días para podar árboles frutales

Según esta creencia, las distintas fases de la Luna influyen en el movimiento de la savia y en la respuesta de las plantas después de la poda. Por eso, elegir el día indicado puede favorecer una mejor cicatrización, estimular el crecimiento o reducir el riesgo de enfermedades.

Durante agosto, el calendario lunar marca varias fechas clave para intervenir los árboles frutales y también una jornada en la que conviene evitar cualquier corte.