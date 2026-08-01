Cuáles son los mejores días de agosto para podar el árbol frutal, según el calendario lunar

La poda de los árboles frutales es una de las tareas más importantes para mantenerlos sanos, productivos y con una estructura equilibrada. Sin embargo, además de utilizar las herramientas adecuadas y aplicar la técnica correcta, muchos aficionados a la jardinería tienen en cuenta el calendario lunar para decidir el mejor momento para realizar este trabajo.
Calendario lunar de agosto: estos son los mejores días para podar árboles frutales
Según esta creencia, las distintas fases de la Luna influyen en el movimiento de la savia y en la respuesta de las plantas después de la poda. Por eso, elegir el día indicado puede favorecer una mejor cicatrización, estimular el crecimiento o reducir el riesgo de enfermedades.
Durante agosto, el calendario lunar marca varias fechas clave para intervenir los árboles frutales y también una jornada en la que conviene evitar cualquier corte.
- 6 de agosto: el primer momento recomendado llega con la fase cuarto menguante. Esta jornada es considerada una de las más favorables para realizar podas de saneamiento. Como la circulación de la savia disminuye en las ramas, los cortes provocan una menor pérdida de líquidos. Es el momento ideal para retirar ramas secas, quebradas, enfermas o aquellas que crecen hacia el interior de la copa, permitiendo que el árbol concentre su energía en las partes más vigorosas.
- 12 de agosto: el calendario lunar señala que este día habrá Luna nueva, un momento preciso para realizar tareas de mantenimiento más profundas, como eliminar ramas deterioradas o afectadas por enfermedades. Además, se cree que las heridas cicatrizan con mayor rapidez, disminuyendo las posibilidades de que aparezcan hongos o infecciones.
- 20 de agosto: este día habrá luna cuarto creciente, una jornada para trabajar sobre árboles frutales jóvenes. De acuerdo con el calendario lunar, la energía de la planta se orienta hacia la formación de nuevos brotes, por lo que una poda moderada puede ayudar a dar forma a la copa y favorecer un crecimiento más equilibrado durante la siguiente temporada.
Cuál es el día de agosto donde NO se debe podar el árbol frutal, según el calendario lunar
Por otro lado, el calendario lunar nos alerta sobre una jornada en donde bajo ninguna circunstancia se puede podar el árbol frutal. El 28 de agosto, cuando sea día de la Luna llena, la recomendación es dejar las tijeras de poda guardadas.
Según el calendario lunar, en esta etapa la savia se concentra en mayor medida en las ramas y hojas. Como consecuencia, los cortes pueden provocar una pérdida importante de fluidos, debilitando al árbol y dificultando su recuperación. Además, las heridas permanecen más expuestas al ataque de plagas, hongos y otras enfermedades que pueden comprometer la salud del ejemplar.