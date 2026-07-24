Cuál es la mejor época del año para podar un malvón o geranio, según expertos en jardinería

En ese momento, la planta entra en una etapa de descanso, por lo que la poda le permite conservar energía, estimular un crecimiento más compacto y prepararse para afrontar el invierno en mejores condiciones.

El malvón o geranio debe podarse, de preferencia, en otoño.

Si por algún motivo no fue posible realizar este trabajo en otoño, existe una segunda oportunidad: a finales del invierno, antes de que comience la primavera. De esta manera, el geranio iniciará la nueva temporada con brotes renovados y tendrá mayores posibilidades de desarrollar una floración abundante.

Realizar la poda en estas fechas también ayuda a rejuvenecer la planta, evitar que los tallos crezcan de forma desordenada y mantener una estructura más equilibrada.

Cómo podar correctamente un malvón o geranio para estimular nuevas flores

El objetivo principal de la poda consiste en eliminar las partes que ya no aportan al desarrollo del malvón. Para ello, conviene retirar los tallos demasiado largos o desproporcionados, aquellos que crecieron en exceso durante la primavera y el verano y que alteran la forma de la planta.

También es importante quitar las hojas secas, amarillentas o deterioradas, además de los tallos débiles, enfermos o dañados. De esta forma, el geranio podrá concentrar su energía en producir nuevos brotes más fuertes y saludables.

Así podés podar un geranio o malvón y evitar que se enferme.

Antes de comenzar con la tarea de jardinería, debemos buscar tijeras de poda bien afiladas y previamente desinfectadas para reducir el riesgo de transmitir enfermedades entre plantas.

Al efectuar cada corte, lo ideal es hacerlo unos centímetros por encima de un nudo, ya que desde ese punto surgirán nuevos tallos, hojas y futuras flores.