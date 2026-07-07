Aunque en múltiples ocasiones te sugerimos el uso de posos de café o cáscaras de banana para beneficiar a la lengua de suegra, no es el único desecho de cocina que podemos usar para promover el correcto crecimiento de dicha suculenta. A continuación, conocerás qué otro ingrediente garantiza un buen desarrollo de la sansevieria.
Ni café ni cáscaras de banana: el desecho de cocina que tenés que colocar en la tierra de la lengua de suegra
Si tenés una sansevieria o lengua de suegra en casa, descubrí cuál es el mejor desecho de cocina para promover su crecimiento
Cómo estimular el crecimiento de la lengua de suegra o sansevieria con un desecho de cocina
Quien desee que las hojas de su sansevieria se mantengan firmes, verdes y saludables, deberá contar un sustrato con buenos nutrientes. En este contexto, existe un residuo de cocina que suele terminar en la basura, pero que puede convertirse en un gran aliado para la jardinería: la cáscara de huevo.
A diferencia de otros fertilizantes caseros populares, como los restos de café o las cáscaras de banana, las cáscaras de huevo destacan por su elevado contenido de calcio. Aunque no sustituyen un abono completo, sí funcionan como un complemento natural que ayuda a enriquecer el suelo y favorece el desarrollo de la sansevieria cuando se utiliza de forma correcta.
El principal nutriente de este desecho es el carbonato de calcio, que representa cerca del 95% de su composición. Además, contiene pequeñas cantidades de minerales como magnesio, fósforo y potasio. Estos contribuyen a fortalecer los tejidos de la planta, favorecen el crecimiento de hojas más resistentes y ayudan a prevenir deficiencias de calcio que podrían afectar su desarrollo.
Otro de sus beneficios es que, al incorporarse al sustrato o al compost, mejora gradualmente la estructura de la tierra. Esto facilita un entorno más equilibrado para las raíces y permite que los minerales se liberen de manera progresiva, evitando cambios bruscos en la composición del suelo.
Para encontrar este beneficio en la lengua de suegra, primero debemos lavar bien las cáscaras de huevo para eliminar cualquier resto de clara o yema. Después, es importante dejarlas secar completamente antes de triturarlas hasta obtener un polvo lo más fino posible. Cuanto más pequeñas sean las partículas, más rápido podrán descomponerse y liberar sus nutrientes.
Finalmente, solo hay que mezclar ese polvo con la capa superficial del sustrato y regar la sansevieria como de costumbre (poco y garantizando el buen drenaje para que no se encharquen las raíces).