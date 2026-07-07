Ni café ni cáscaras de banana: el desecho de cocina que tenés que colocar en la tierra de la lengua de suegra

Las cáscaras de huevo aportan nutrientes que promueve el crecimiento de la lengua de suegra.

El principal nutriente de este desecho es el carbonato de calcio, que representa cerca del 95% de su composición. Además, contiene pequeñas cantidades de minerales como magnesio, fósforo y potasio. Estos contribuyen a fortalecer los tejidos de la planta, favorecen el crecimiento de hojas más resistentes y ayudan a prevenir deficiencias de calcio que podrían afectar su desarrollo.

Otro de sus beneficios es que, al incorporarse al sustrato o al compost, mejora gradualmente la estructura de la tierra. Esto facilita un entorno más equilibrado para las raíces y permite que los minerales se liberen de manera progresiva, evitando cambios bruscos en la composición del suelo.

Descubrí los beneficios de las cáscaras de huevo para la lengua de suegra.

Para encontrar este beneficio en la lengua de suegra, primero debemos lavar bien las cáscaras de huevo para eliminar cualquier resto de clara o yema. Después, es importante dejarlas secar completamente antes de triturarlas hasta obtener un polvo lo más fino posible. Cuanto más pequeñas sean las partículas, más rápido podrán descomponerse y liberar sus nutrientes.

Finalmente, solo hay que mezclar ese polvo con la capa superficial del sustrato y regar la sansevieria como de costumbre (poco y garantizando el buen drenaje para que no se encharquen las raíces).