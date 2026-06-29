En invierno, pocas plantas de interior se destacan más que la lengua de suegra o sansevieria. Esta suculenta, a diferencia de otros ejemplares, cuenta con una cualidad que la convierten en la mejor alternativa para los meses de frío y a continuación te explicaré por qué.
Por qué la sansevieria o lengua de suegra es la mejor planta de interior para el invierno
Si tenés ganas de potenciar la belleza de tus espacios con una planta de interior, la sansevieria es la mejor alternativa
El motivo por el que la sansevieria o lengua de suegra sobrevive fácilmente al invierno
Además de la belleza, una de las razones que nos llevará a elegir esta planta de interior para tener en casa es su fácil cuidado. Dentro de las características de la sansevieria, una que se destaca es su desarrollo incluso en lugares con poca o nula iluminación.
En invierno, como bien sabemos, los rayos de sol que ingresan por la ventana son muy débiles, por lo que difícilmente llegan con fuerza al interior de la vivienda. Además, en esta época, son pocas las horas de iluminación solar, considerando que amanece más tarde y atardece más temprano.
Por lo tanto, la sansevieria recibirá muy poca iluminación en estos meses, algo que no afectará en nada a su desarrollo. Esto se debe a que la lengua de suegra cuenta con una capacidad magnífica para adaptarse a espacios oscuros y con poca luz. Podrá estar saludable tanto en pasillos como en dormitorios y en salas donde los rayos solares no llegan.
Al respecto, un dato no menor sobre esta característica es que, probablemente, durante los meses de invierno el crecimiento sea leve o casi imperceptible. En cambio, cuando llegue la primavera o el verano y reciba una alta dosis de iluminación solar indirecta, las hojas desarrollarán una extensa altura y se mantendrán más rígidas y firmes. Además, tendrán un mejor color.
Por estas razones, la lengua de suegra es la mejor alternativa para tener en invierno dentro de casa, ya que otras plantas necesitan una buena dosis de luz solar, incluso en esta época, para mantenerse fuerte y saludable.