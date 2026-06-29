Por qué la sansevieria o lengua de suegra es la mejor planta de interior para el invierno

Por lo tanto, la sansevieria recibirá muy poca iluminación en estos meses, algo que no afectará en nada a su desarrollo. Esto se debe a que la lengua de suegra cuenta con una capacidad magnífica para adaptarse a espacios oscuros y con poca luz. Podrá estar saludable tanto en pasillos como en dormitorios y en salas donde los rayos solares no llegan.

Al respecto, un dato no menor sobre esta característica es que, probablemente, durante los meses de invierno el crecimiento sea leve o casi imperceptible. En cambio, cuando llegue la primavera o el verano y reciba una alta dosis de iluminación solar indirecta, las hojas desarrollarán una extensa altura y se mantendrán más rígidas y firmes. Además, tendrán un mejor color.

La sansevieria puede sobrevivir en espacios con poca luz.

Por estas razones, la lengua de suegra es la mejor alternativa para tener en invierno dentro de casa, ya que otras plantas necesitan una buena dosis de luz solar, incluso en esta época, para mantenerse fuerte y saludable.