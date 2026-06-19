Lengua de suegra: por qué se secan las puntas de sus hojas y cómo evitarlo

sansevieria enferma Si tenés una lengua de suegra en casa, prestá atención a estas recomendaciones.

Por otro lado, la atmósfera que rodea a la lengua de suegra influye de manera determinante. La falta de humedad ambiental es un detonante silencioso, originado en muchos casos por el uso de la calefactores o aires acondicionados. Esto genera que la punta de las hojas se sequen. Para evitarlo, debemos rociarlas una vez por semana.

A esto se suma el estrés por corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura. Las ráfagas fuertes o la exposición a la intemperie deterioran las puntas de las hojas de forma acelerada. Para reducir este impacto, lo ideal sería proteger a la sansevieria y colocarla en un espacio resguardado.

lengua de suegra enferma La lengua de suegra suele exhibir hojas secas por distintos factores.

Finalmente, el estado de la maceta no debe pasarse por alto bajo ninguna circunstancia. Cuando el recipiente es demasiado chico, las raíces se vuelven compactas con el paso del tiempo. De esta forma, la lengua de suegra no puede absorber correctamente los nutrientes esenciales del suelo y el primer síntoma se refleja en sus hojas. Por ello, cuando el ejemplar crece, es menester cambiarlo a otra maceta más grande.