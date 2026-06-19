La lengua de suegra se destaca por la belleza de sus hojas, siempre firmes y erectas. Aunque, esta cualidad estética puede quedar en segundo plano si notamos que las puntas están secas. Por desgracia, este problema puede tener varios orígenes. Por ende, a continuación conocerás cada uno de ellos y qué tareas de jardinería tenés que hacer para solucionarlo.
Lengua de suegra: por qué se secan las puntas de sus hojas y cómo evitarlo
La elegancia de una lengua de suegra o sansevieria puede verse afectada por le presencia de hojas con puntas amarillas
Por qué las hojas de la lengua de suegra están secas
Uno de los problemas más frecuentes que preocupa a principiantes de la jardinería es la aparición de tonalidades amarillas y partes secas justo en las puntas de sus hojas. Este fenómeno responde a factores específicos de su cuidado que generalmente aparecen en invierno (aunque no se descarta que se presenten también en el resto del año).
En primer lugar, muchos olvidan que la lengua de suegra presenta necesidades hídricas completamente distintas según la estación del año. Tanto el exceso como la falta de agua se manifiestan directamente en la salud de sus hojas. Mientras que la sequía prolongada deshidrata los extremos de la sansevieria, el encharcamiento pudre las raíces, impidiendo que transpire adecuadamente y provocando esa decoloración amarillenta.
Por otro lado, la atmósfera que rodea a la lengua de suegra influye de manera determinante. La falta de humedad ambiental es un detonante silencioso, originado en muchos casos por el uso de la calefactores o aires acondicionados. Esto genera que la punta de las hojas se sequen. Para evitarlo, debemos rociarlas una vez por semana.
A esto se suma el estrés por corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura. Las ráfagas fuertes o la exposición a la intemperie deterioran las puntas de las hojas de forma acelerada. Para reducir este impacto, lo ideal sería proteger a la sansevieria y colocarla en un espacio resguardado.
Finalmente, el estado de la maceta no debe pasarse por alto bajo ninguna circunstancia. Cuando el recipiente es demasiado chico, las raíces se vuelven compactas con el paso del tiempo. De esta forma, la lengua de suegra no puede absorber correctamente los nutrientes esenciales del suelo y el primer síntoma se refleja en sus hojas. Por ello, cuando el ejemplar crece, es menester cambiarlo a otra maceta más grande.