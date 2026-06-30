Pocos lo saben: cómo debo regar una lengua de suegra o sansevieria en julio

Así se debe regar una sansevieria en julio.

Esta asombrosa resistencia a la sequía se debe a una adaptación evolutiva conocida como metabolismo CAM (Metabolismo Ácido de las Crasuláceas), un mecanismo que comparte con los cactus de zonas áridas. Gracias a este sistema, la sansevieria abre sus estomas principalmente en el transcurso de la noche, disminuyendo drásticamente la pérdida de humedad por evaporación y optimizando al máximo cada reserva de agua disponible.

Por esta razón, el exceso de agua en la sansevieria representa un peligro mucho más severo que la falta de hidratación. Si el sustrato permanece húmedo por un periodo prolongado, las raíces se asfixian, dando pie a la aparición de hongos y a un proceso de pudrición interno que resulta difícil de revertir.

En invierno, la planta necesita una menor dosis de agua.

La regla de oro para su cuidado en julio consiste en regar únicamente tras comprobar que el suelo está completamente seco en su totalidad. Asimismo, resulta indispensable utilizar macetas dotadas de un excelente sistema de drenaje que impida la acumulación de humedad en la base, evitando así la pudrición de las raíces. De esta forma, la lengua de suegra tolerará cualquier descuido y conservará su poder ornamental todo el año.