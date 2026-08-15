Aunque la lengua de suegra, por sí sola, aporta un plus a la decoración de casa, cada vez más personas colocan una cinta verde a su alrededor. Esto, además de un significado ornamental, tiene una explicación esotérica, la cual te explicaré a continuación.
Pocos lo saben: qué significa que una lengua de suegra tenga una cinta verde en sus hojas
Quien tenga una cinta verde y una lengua de suegra, tendrá que atarla a sus hojas para conseguir distintos beneficios energéticos
Atar una cinta verde en las hojas de la lengua de suegra: qué significa y para qué sirve
Desde hace algunos años, colocar una cinta verde en las hojas de la lengua de suegra se convirtió en un pequeño ritual que cada vez es más habitual encontrar en distintos hogares.
Esto se debe al poder energético del verde. Dentro del Feng Shui, este color representa la naturaleza, el crecimiento, la renovación y la vitalidad. También está relacionado con el elemento Madera, que simboliza la expansión, los nuevos comienzos y el desarrollo.
Por este motivo, colocar una cinta verde en una sansevieria puede interpretarse como una forma de representar el deseo de avanzar y atraer cambios positivos.
La elección de este color también se relaciona con la prosperidad y la abundancia. Algunas interpretaciones del Feng Shui consideran que los tonos verdes pueden acompañar intenciones relacionadas con el crecimiento económico, las nuevas oportunidades y la estabilidad.
La importancia del cuidado de la lengua de suegra para atraer buenas energías
Para quienes siguen estas prácticas, lo más importante es mantener la lengua de suegra saludable, con buena iluminación, riego moderado y un sustrato que tenga buen drenaje. Una planta cuidada puede reforzar, desde la perspectiva del Feng Shui, la conexión con la naturaleza y la energía de crecimiento.
En otro orden de las palabras, de nada servirá atar una cinta en las hojas de la sansevieria si la mencionada suculenta está en mal estado. Por ende, es menester seguir las sugerencias de jardinería que te brindamos siempre para potenciar el crecimiento de la lengua de suegra.
Cómo cuidar una lengua de suegra o sansevieria
- Riego moderado: dejá que el sustrato se seque por completo antes de volver a regar. El exceso de agua puede pudrir sus raíces.
- Buena iluminación: ubicá la lengua de suegra en un lugar con abundante luz natural indirecta. También tolera ambientes con menos luz, aunque puede crecer más lentamente.
- Sustrato con buen drenaje: utilizá una mezcla para cactus y suculentas o un sustrato que permita eliminar rápidamente el exceso de agua.
- Temperatura adecuada: protegela de las heladas y de los cambios bruscos de temperatura. Prefiere ambientes cálidos y no tolera bien el frío intenso.
- Limpieza y mantenimiento: retirale las hojas secas o dañadas y limpiá suavemente sus hojas con un paño húmedo para quitar el polvo. Esto también ayuda a mantener su aspecto saludable.