Kiki Ramos tras su debut en la Selección argentina: "Nunca me sentí discriminado"

Sus primeros recuerdos con la pelota se remontan a los dos años en la plaza del barrio junto a su madre. En la actualidad, tras su estreno en el amistoso previo al Mundial Sub 17 de Qatar, describió la experiencia como un logro imborrable.

Respecto a su integración en el país y los cuestionamientos sobre discriminación, el delantero de las inferiores de Vélez dejó en claro su postura: “Desde que estoy en Argentina, nunca me sentí discriminado”.

Sobre lo que representa jugar para la Selección argentina, el extremo confesó: “Es un orgullo vestir esta camiseta tan hermosa, ojalá pueda estar a la altura todas las veces que me toque”.

Además, tras anotar frente al conjunto ecuatoriano, Ramos reveló la “sensación hermosa” que sintió y la emotiva dedicatoria: “Inmediatamente se me vinieron a la mente mi familia y mis amigos”, declaró en su charla ante los micrófonos de Radio La Red.

El delantero, que se define como un futbolista rápido, encarador y que intenta llegar seguido al gol, aseguró que busca seguir sumando minutos, aprendiendo y hacer goles en el club de Liniers. Del mismo modo está dispuesto a "dar lo máximo" para integrar la convocatoria definitiva de la Selección argentina.

Recordemos que la Albiceleste, dirigida por Diego Placente, disputará el Mundial Sub 17 en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. En la competición integra el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca.