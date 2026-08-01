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Kiki Ramos tras su debut en la Selección argentina: "Nunca me sentí discriminado"

Kiki Ramos tuvo su debut en la Selección argentina Sub 17. Tras su estreno, repondió a las acusaciones de racismo que llegan de Europa

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Kiki Ramos habló tras su estreno en la Selección argentina.

Kiki Ramos habló tras su estreno en la Selección argentina.

Stephen “Kiki” Ramos, nacido en Haití y nacionalizado argentino, hizo su debut en la Selección argentina Sub 17 ante Ecuador. Tras marcar el único gol en el empate 1-1, el joven delantero de Vélez expresó su orgullo por vestir la camiseta de la Albiceleste.

En sus declaraciones, fue contundente al asegurar que nunca se sintió discriminado en el país. El futbolista de 17 años calificó a la Argentina como “un país hermoso” y desactivó las recientes acusaciones de racismo promovidas desde Europa post Mundial 2026.

Kiki Ramos, de Puerto Príncipe a la Selección argentina

Llegado en 2010 tras sobrevivir al devastador terremoto de magnitud 7.0 en Haití, Ramos inició su vida en el país con menos de un año de edad.

Sus primeros recuerdos con la pelota se remontan a los dos años en la plaza del barrio junto a su madre. En la actualidad, tras su estreno en el amistoso previo al Mundial Sub 17 de Qatar, describió la experiencia como un logro imborrable.

Respecto a su integración en el país y los cuestionamientos sobre discriminación, el delantero de las inferiores de Vélez dejó en claro su postura: “Desde que estoy en Argentina, nunca me sentí discriminado”.

Sobre lo que representa jugar para la Selección argentina, el extremo confesó: “Es un orgullo vestir esta camiseta tan hermosa, ojalá pueda estar a la altura todas las veces que me toque”.

Además, tras anotar frente al conjunto ecuatoriano, Ramos reveló la “sensación hermosa” que sintió y la emotiva dedicatoria: “Inmediatamente se me vinieron a la mente mi familia y mis amigos”, declaró en su charla ante los micrófonos de Radio La Red.

El delantero, que se define como un futbolista rápido, encarador y que intenta llegar seguido al gol, aseguró que busca seguir sumando minutos, aprendiendo y hacer goles en el club de Liniers. Del mismo modo está dispuesto a "dar lo máximo" para integrar la convocatoria definitiva de la Selección argentina.

Recordemos que la Albiceleste, dirigida por Diego Placente, disputará el Mundial Sub 17 en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. En la competición integra el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca.

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