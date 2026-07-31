La FIFA dio marcha atrás en su intento de vender la Copa del Mundo a inversores privados

"Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo planteado en primer lugar", reconoció.

Luego, para finalizar, expresó: "Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar. Como resultado, esta propuesta no avanzará. De cara al futuro, mi intención es reunir nuevamente a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de seguir creciendo el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo."

El proyecto de la FIFA que quedó en la nada

La FIFA, en un plan impulsado directamente por el presidente Gianni Infantino, esperaba vender una participación en los derechos comerciales de la Copa del Mundo, basado en una nueva estructura empresarial.

FIFA Forward Enterprise tendría un valor total de 20.000 millones de dólares y el porcentaje en venta sería apenas mayor al 20% para recaudar unos 4.200 millones de dólares.