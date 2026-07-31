La FIFA dio marcha atrás en su intento de vender la Copa del Mundo a inversores privados

La FIFA anunció que ha retirado definitivamente la propuesta de vender una participación de la Copa del Mundo a inversores privados.
La FIFA anunció que ha retirado definitivamente la propuesta de vender una participación de la Copa del Mundo a inversores privados.
La presión de la UEFA, la renuncia del principal asesor financiero de Gianni Infantino y el rechazo de numerosas federaciones terminaron por frenar el polémico proyecto denominado FIFA Forward Enterprise.
"El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA lo apoyaban y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los demás interesados", indicó el mensaje del propio Infantino.
"Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo planteado en primer lugar", reconoció.
Luego, para finalizar, expresó: "Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar. Como resultado, esta propuesta no avanzará. De cara al futuro, mi intención es reunir nuevamente a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de seguir creciendo el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo."
La FIFA, en un plan impulsado directamente por el presidente Gianni Infantino, esperaba vender una participación en los derechos comerciales de la Copa del Mundo, basado en una nueva estructura empresarial.
FIFA Forward Enterprise tendría un valor total de 20.000 millones de dólares y el porcentaje en venta sería apenas mayor al 20% para recaudar unos 4.200 millones de dólares.