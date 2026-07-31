Tomás Aranda picó el penal y aunque Boca ganó la polémica llegó a las redes

Cabizbajo en el momento de la victoria, Aranda posteó unas fotos del encuentro en sus redes sociales en las que solo expresó: "Objetivo cumplido". Sin embargo las redes sociales se llenaron de opiniones y críticas para el talentoso volante de Boca.

Qué dijeron las redes del penal de Tomás Aranda

"Esto no es fallar un penal. Esto es sobrar al rival cuando fuiste inferior en la serie y no entender la camiseta que representás. Pensar que hay comunicadores que te dicen que Aranda es más que Mastantuono (Cristian Gigli).

"Aranda fue, de principio a fin, el jugador que sostuvo el ataque fue el único que se animó siempre, incluso cuando el partido pedía algo más que fútbol. La definición del penal es algo que queda en el debe. Tomás es un jugador en formación, seguramente aprenderá de ese error y no lo volverá a repetir" (Luis Fregossi).

"Montero atajó un penal; Aranda, el de mejor partido, la picó y la entregó a las manos de Carabalí. Y Blanco salió al rescate y metió el último y Boca está en octavos de la Sudamericana." (Martín Arévalo).

EL PIBE ARANDA SE LA PICO Y SE LO ATAJARON.

Aranda tuvo la clasificación de Boca en sus pies y el arquero le adivinó la intención, Boca clasifico con un penal de Blanco. pic.twitter.com/yZo6FjDpow — FutbolTactico (@DataTactica) July 31, 2026

"Los mismos boludos que están matando a Aranda por el penal de ayer son los mismos boludos que, si el arquero se tiraba para uno de sus lados y ese penal entraba, hoy estarían diciendo que Aranda es más que Messi y que tendría que haber ido al Mundial. Así analizan el futbol. De acuerdo al resultado. Aranda utilizó un recurso válido y le salió mal. Fue el mejor de Boca" (Miguel Cassano).

“Hoy voy a bancar mucho a un jugador, que fácil la hacen algunos. Es una estupidez lo que hizo pero hoy era él más 10 burros, ¡con 18 años! Yo también lo putee cuando la picó, pero mirá como jugó y el equipo de mierda que tenemos” (Davo Xeneize)

"Tomás Aranda tiene mucho futuro con tan solo 19 años no tiene miedo de encarar, ir adelante, jugar y si le hacen falta se vuelve a parar. Más allá del penal fallado es un muchacho que ha demostrado juego y personalidad. Ojalá siga por ese camino" (Rodrigo Cerna)

“Aranda, te dan la 10 junto toda la responsabilidad y confianza. Tenés la oportunidad de meter el penal para clasificar y vos la picás. Si Boca quedaba afuera iba a ser apuntado. No ensucies lo que venís haciendo con este penal” (Jerónimo Fiorani).