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Riquelme, muy crítico tras la sufrida clasificación de Boca: "No te pueden hacer..."

Juan Román Riquelme rompió el silencio tras la clasificación de Boca a los octavos de final de la Sudamericana. El presidente apuntó contra los errores propios

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Juan Román Riquelme habló tras la clasificación de Boca.

Juan Román Riquelme habló tras la clasificación de Boca.

Boca selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar por penales a O’Higgins. Luego del 1-1 en el global e imponerse en la tanda de penales, el Xeneize tiene todo listo para disputar una nueva fase del torneo continental. En este contexto, quien alzó la voz fue Juan Román Riquelme.

El presidente, y máximo ídolo del club, fue autocrítico a la hora de analizar la performance del equipo del Vasco Arruabarrena. Lejos de atribuir el rendimiento a lo anímico o a la falta de confianza, apuntó contra el gol recibido: "No te pueden hacer un gol de lateral. Si te lo hacen es porque no has marcado bien".

Boca clasific&oacute;, por penales, a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca clasificó, por penales, a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Hay cosas que no se pueden marcar, pero un lateral sí"

Para comenzar, y sin pelos en la lengua, Juan Román Riquelme se refirió a la jugada del gol: "Acá voy a salir de mi condición de dirigente, voy a hablar más como jugador, pero sí sé que los jugadores tienen mucho que hablar porque no te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien, porque no has marcado bien. Eso no tiene nada que ver con lo anímico ni con la confianza. Es la realidad".

"Esa es la verdad. Tenemos cosas que mejorar, porque mejorando esas cositas chiquitas ayer hubiésemos pasado. Nos hicieron un gol de lateral. Si no pasaba eso, Boca pasaba, no iba a los penales. A veces se te escapan cosas importantes por distracciones muy chiquititas", sumó el ídolo del Xeneize.

Sobre la misma línea, Riquelme continuó: "Cuando entra uno a cabecear, como pasó ayer, es virtud de ellos. Como es virtud de Ayrton Costa la que cabecea abajo del arco. Pero, a veces, es virtud del que tira el centro y su compañero que va en busca de la pelota. Hay cosas que no se pueden marcar, pero un lateral yo creo que sí".

Más declaraciones de Riquelme

Durante la entrevista, Riquelme tocó otros temas de la actualidad de Boca:

  • Tanda de penales: "Los penales son cuestión de suerte y la suerte estuvo de nuestro lado. Cuando vos ganás, siempre al otro día van a decir que vos pateaste bien. Cuando no ganás, que no lo hiciste de esa manera. Para el arquero nuestro es bueno, fue una manera de agarrar seguridad".
  • La ejecución de Tomás Aranda: "¿Si hay que hablar con él? No soy el técnico. Como dirigente trato de ayudar, que los muchachos estén bien y que el entrenador tenga un buen plantel".
  • El ajustado calendario: "Tenemos muy poquito tiempo de descanso. Ahora vamos a ir jugando hasta final de agosto sin parar, cada dos o tres días. Es medio difícil. Es raro que encuentres diez partidos de corrido muy buenos".
  • Las lesiones: "Estamos muy contentos con el plantel. Algunas molestias nos complican... Lo que nos está pasando es que no podemos contar con el plantel completo en el inicio de la temporada".
  • Mercado de pases: "Buscábamos hacer lo que el entrenador quería. Él pidió un lateral derecho, un arquero y un delantero, y pudimos traerlos. Estábamos contentos hasta que aparecieron estas molestias. Lo que quede de tiempo del mercado, veremos".

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