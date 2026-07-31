Riquelme, muy crítico tras la sufrida clasificación de Boca: "No te pueden hacer..."

El presidente, y máximo ídolo del club, fue autocrítico a la hora de analizar la performance del equipo del Vasco Arruabarrena. Lejos de atribuir el rendimiento a lo anímico o a la falta de confianza, apuntó contra el gol recibido: "No te pueden hacer un gol de lateral. Si te lo hacen es porque no has marcado bien".

Boca clasificó, por penales, a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Hay cosas que no se pueden marcar, pero un lateral sí"

Para comenzar, y sin pelos en la lengua, Juan Román Riquelme se refirió a la jugada del gol: "Acá voy a salir de mi condición de dirigente, voy a hablar más como jugador, pero sí sé que los jugadores tienen mucho que hablar porque no te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien, porque no has marcado bien. Eso no tiene nada que ver con lo anímico ni con la confianza. Es la realidad".