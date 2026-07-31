Riquelme, muy crítico tras la sufrida clasificación de Boca: "No te pueden hacer..."

"Esa es la verdad. Tenemos cosas que mejorar, porque mejorando esas cositas chiquitas ayer hubiésemos pasado. Nos hicieron un gol de lateral. Si no pasaba eso, Boca pasaba, no iba a los penales. A veces se te escapan cosas importantes por distracciones muy chiquititas", sumó el ídolo del Xeneize.
Sobre la misma línea, Riquelme continuó: "Cuando entra uno a cabecear, como pasó ayer, es virtud de ellos. Como es virtud de Ayrton Costa la que cabecea abajo del arco. Pero, a veces, es virtud del que tira el centro y su compañero que va en busca de la pelota. Hay cosas que no se pueden marcar, pero un lateral yo creo que sí".
Más declaraciones de Riquelme
Durante la entrevista, Riquelme tocó otros temas de la actualidad de Boca:
- Tanda de penales: "Los penales son cuestión de suerte y la suerte estuvo de nuestro lado. Cuando vos ganás, siempre al otro día van a decir que vos pateaste bien. Cuando no ganás, que no lo hiciste de esa manera. Para el arquero nuestro es bueno, fue una manera de agarrar seguridad".
- La ejecución de Tomás Aranda: "¿Si hay que hablar con él? No soy el técnico. Como dirigente trato de ayudar, que los muchachos estén bien y que el entrenador tenga un buen plantel".
- El ajustado calendario: "Tenemos muy poquito tiempo de descanso. Ahora vamos a ir jugando hasta final de agosto sin parar, cada dos o tres días. Es medio difícil. Es raro que encuentres diez partidos de corrido muy buenos".
- Las lesiones: "Estamos muy contentos con el plantel. Algunas molestias nos complican... Lo que nos está pasando es que no podemos contar con el plantel completo en el inicio de la temporada".
- Mercado de pases: "Buscábamos hacer lo que el entrenador quería. Él pidió un lateral derecho, un arquero y un delantero, y pudimos traerlos. Estábamos contentos hasta que aparecieron estas molestias. Lo que quede de tiempo del mercado, veremos".