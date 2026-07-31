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Fabrizio Sartori resaltó el buen primer tiempo de Independiente Rivadavia: "Fuimos muy intensos"

Fabrizio Sartori, a quien le anularon dos goles en el primer tiempo, habló tras la victoria de Independiente Rivadavia

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Fabrizio Sartori analizó la victoria de Independiente Rivadavia.

Fabrizio Sartori analizó la victoria de Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia le ganó a Huracán en el Bautista Gargantini por 2-1 y continúa en lo más alto de la Tabla Anual de la Liga Profesional. Tras el encuentro, uno de los que alzó la voz fue Fabrizio Sartori, el delantero al que le anularon dos goles durante los primeros 45 minutos.

Una vez consumada la victoria ante el Globo, el atacante enfrentó los micrófonos en la zona mixta de La Catedral. En sus declaraciones resaltó el buen partido del equipo (sobre todo en la primera etapa) y se refirió a la seguidilla de partidos que se avecina, con la visita incluida al Maracaná.

A Fabrizio Sartori, una de las figuras de Independiente Rivadavia, le anularon dos goles en los primeros 45 minutos.

A Fabrizio Sartori, una de las figuras de Independiente Rivadavia, le anularon dos goles en los primeros 45 minutos.

La palabra de Fabrizio Sartori

Para comenzar, Fabrizio Sartori manifestó: "Hicimos un gran primer tiempo. Fuimos muy intensos. Atacamos muchísimo y aprovechamos los espacios que dejaban los defensores de ellos".

"Me pone muy contento que hayamos tenido la eficacia arriba que la semana pasada no pudimos conseguir. Vamos de a poco. El grupo está haciendo un gran trabajo", sumó el delantero de Independiente Rivadavia.

En cuanto al gol tempranero de Huracán en el complemento, soltó: "Son cosas que tenemos que corregir. El otro equipo también juega. Sacaron a un defensor para poner un mediocampista. Son cosas para corregir. Me quedo con el primer tiempo y que se pudo sostener el resultado hasta el final. Era importante ganar de local".

Independiente Rivadavia volvió a jugar en el Gargantini después de 81 días y de aquella derrota ante Unión en los octavos de final del Apertura. "Sabíamos que teníamos que ganar acá como sea, sobre todo para hacer valer el punto obtenido la semana pasada. Obviamente nos quedamos con esa espina del semestre pasado, pero ya lo pudimos revertir", declaró.

Para finalizar, sobre la seguidilla que se avecina y el retorno al Maracaná por Copa Libertadores, Sartori sentenció: "Tenemos muchos partidos. Agosto va a ser un mes de jugar cada tres partidos. ¿En el Maracaná? Y bueno, vamos a tener que correr. Estamos preparados para todo".

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