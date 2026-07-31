Fabrizio Sartori resaltó el buen primer tiempo de Independiente Rivadavia: "Fuimos muy intensos"

"Me pone muy contento que hayamos tenido la eficacia arriba que la semana pasada no pudimos conseguir. Vamos de a poco. El grupo está haciendo un gran trabajo", sumó el delantero de Independiente Rivadavia.

En cuanto al gol tempranero de Huracán en el complemento, soltó: "Son cosas que tenemos que corregir. El otro equipo también juega. Sacaron a un defensor para poner un mediocampista. Son cosas para corregir. Me quedo con el primer tiempo y que se pudo sostener el resultado hasta el final. Era importante ganar de local".

Independiente Rivadavia volvió a jugar en el Gargantini después de 81 días y de aquella derrota ante Unión en los octavos de final del Apertura. "Sabíamos que teníamos que ganar acá como sea, sobre todo para hacer valer el punto obtenido la semana pasada. Obviamente nos quedamos con esa espina del semestre pasado, pero ya lo pudimos revertir", declaró.

Para finalizar, sobre la seguidilla que se avecina y el retorno al Maracaná por Copa Libertadores, Sartori sentenció: "Tenemos muchos partidos. Agosto va a ser un mes de jugar cada tres partidos. ¿En el Maracaná? Y bueno, vamos a tener que correr. Estamos preparados para todo".