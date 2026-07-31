El primer dibujo animado de la historia no fue de Walt Disney y se creó en Argentina

En 1917, un italiano nacionalizado argentino creó "El Apóstol", el primer largometraje animado de la historia. El hombre que dibujó la animación fue Quirino Cristiani y la historia fue escrita y dirigida por Federico del Valle.

El dibujo animado duraba 70 minutos y estaba compuesto de 58 mil dibujos, todos realizados por Cristiani. El dibujo animado no estaba compuesto únicamente de ilustraciones; también formaban parte de la imagen maquetas de edificios reconocidos de Argentina, como el Congreso y el de Obras Sanitarias.

El film no tenía sonido, como la mayoría de las películas de esos tiempos, considerando que el cine sonoro llegaría a las pantallas recién 10 años después, en 1927. Para comparar con los momentos de la historia y entender lo importante del hecho, el primer dibujo estadounidense llamado Steamboat Willie es de 1928 y es un cortometraje.

El Apóstol fue un largometraje de sátira de Hipólito Yrigoyen.

¿De qué trataba la película? El Apóstol era una sátira política que mostraba a Hipólito Yrigoyen volando hacia el cielo, buscando ascender al Olimpo y lanzando rayos sobre Buenos Aires para limpiarla de la corrupción y la inmoralidad.

La película no se distribuyó más allá de Buenos Aires y la película fue destruida en un incendio en 1926 en el estudio de Federico del Valle.

Un año después, Quirino Cristiano realizó un segundo largometraje animado que narraba la historia de un buque mercante. Un submarino alemán lo hundía en el contexto de la Primera Guerra Mundial. La película duró solo un día en cartelera por la repercusión pública que generó.

Un poco de historia: ¿quién fue Quirino Cristani?

El dibujante nació en Italia pero en su infancia migró a Argentina con su familia en busca de oportunidades laborales. En su adolescencia, Quirino comenzó a mostrar interés en el dibujo y empezó a tomar clases particulares.

Cristiani fue un dibujante italo-argentino.

Años después, realizó un curso en la Academia de Bellas Artes y luego los fueron contratando para realizar caricaturas en distintos diarios. En 1916 fue contratado por Federico del Valle, quien tenía un estudio cinematográfico.