El primer dibujo animado de la historia no fue de Walt Disney y se creó en Argentina

Argentina fue pionera de muchos avances e inventos en la historia. Objetos que usamos a diario, recetas de comida, tratamientos o estudios médicos, tecnologías e incluso medios de transporte modernos fueron creados y diseñados en nuestro país.
Cuál es la historia del primer dibujo animado: nació en Argentina
El primer dibujo de animación de largometraje no proviene de Disney ni de dibujantes europeos. La historia del cine universal ha demostrado avances tecnológicos e hitos significativos que en su mayoría nacieron en países que fueron cuna del séptimo arte. Pero este no es el caso de los dibujos animados.
En 1917, un italiano nacionalizado argentino creó "El Apóstol", el primer largometraje animado de la historia. El hombre que dibujó la animación fue Quirino Cristiani y la historia fue escrita y dirigida por Federico del Valle.
El dibujo animado duraba 70 minutos y estaba compuesto de 58 mil dibujos, todos realizados por Cristiani. El dibujo animado no estaba compuesto únicamente de ilustraciones; también formaban parte de la imagen maquetas de edificios reconocidos de Argentina, como el Congreso y el de Obras Sanitarias.
El film no tenía sonido, como la mayoría de las películas de esos tiempos, considerando que el cine sonoro llegaría a las pantallas recién 10 años después, en 1927. Para comparar con los momentos de la historia y entender lo importante del hecho, el primer dibujo estadounidense llamado Steamboat Willie es de 1928 y es un cortometraje.
¿De qué trataba la película? El Apóstol era una sátira política que mostraba a Hipólito Yrigoyen volando hacia el cielo, buscando ascender al Olimpo y lanzando rayos sobre Buenos Aires para limpiarla de la corrupción y la inmoralidad.
La película no se distribuyó más allá de Buenos Aires y la película fue destruida en un incendio en 1926 en el estudio de Federico del Valle.
Un año después, Quirino Cristiano realizó un segundo largometraje animado que narraba la historia de un buque mercante. Un submarino alemán lo hundía en el contexto de la Primera Guerra Mundial. La película duró solo un día en cartelera por la repercusión pública que generó.
Un poco de historia: ¿quién fue Quirino Cristani?
El dibujante nació en Italia pero en su infancia migró a Argentina con su familia en busca de oportunidades laborales. En su adolescencia, Quirino comenzó a mostrar interés en el dibujo y empezó a tomar clases particulares.
Años después, realizó un curso en la Academia de Bellas Artes y luego los fueron contratando para realizar caricaturas en distintos diarios. En 1916 fue contratado por Federico del Valle, quien tenía un estudio cinematográfico.
En pocas palabras
- Pioneros argentinos: El primer largometraje animado de la historia se creó en Argentina en 1917.
- El creador: Fue obra del italiano nacionalizado argentino Quirino Cristiani, con la película "El Apóstol".
- Contenido y destino: La obra era una sátira política de 70 minutos, pero se destruyó en un incendio en 1926.