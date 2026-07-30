Boca le ganó por penales a O'Higgins en Chile y pasó a octavos de final de la Copa Sudamericana

El próximo rival de Boca Juniors, por los octavos de final de la Copa Sudamericana será Recoleta FC de Paraguay.

El encuentro se disputó en el Estadio El Teniente, de la ciudad de Rancagua, con el arbitraje del colombiano Wilmar Alexander Roldán Pérez.

El partido O' Higgins vs. Boca

Tal como sucedió en el encuentro de ida, jugado en La Bombonera, el inicio del duelo fue parejo y de dominio repartido, con poco tránsito en el medio campo y llegadas de ambos conjuntos a la zona de peligro.

A los 3' Boca tuvo la primera llegada ofensiva, con una jugada entre Aranda y Blanco, dónde este tiro el centro a Merentiel, pero se anticipó el arquero Carabalí.

De inmediato llegó la respuesta local, y Faúndez quedó sólo para rematar desde la medialuna, pero se envío se fue ancho.

Antes de los 10 minutos, nuevamente Aranda llegó con chances de gol, remató desde la izquierda del área grande, pero uno de los centrales se cruzó oportunamente y desvió el remate al córner.

Tomás Aranda fue el atacante más claro, junto al ingresado Leonel Flores, aunque el "10" empaño su noche regalando el penal en la definición del partido, tras igualarse la serie global 1 a 1.

Pasado el primer cuarto de hora, O'Higgins comenzó a hacer valer su presión alta, dejó sin muchas salidas a Boca y estuvo cerca del arco de Montero. A los 19' el local tuvo la más clara. Pase para Serrafiore, que le dio de taco a Rabello ingresando al área. El 10 encaró, frenó, y en vez de rematar, se la cedió a González, que buscó el arco, pero su envío se desvió en Leandro Lozano, que se interpuso y la mandó al córner.

El complemento

Iniciada la segunda parte del encuentro, Boca salió más adelantado y ahogando las salidas de O'Higgins, además de llevar peligro al arco de Carabalí. Ambos entrenadores salieron a jugar el complemento con los mismos once con que arrancó el juego.

El juego se equilibró tras 10 minutos, y Arruabarrena sacó a Sebastián Villa, ingresando a Leonel Flores.

A los 59' el equipo argentino armó una buena pared entre Aranda y Merentiel, donde el uruguayo remató a la potería y el balón fue desviado por la defensa y se fue al córner. El ingresado Flores comenzó a conectarse con Aranda, y Boca encontró otro salida para llevar peligro al arco local.

Cumplidos 65 minutos, un tiro libre desde la izquierda fue desperdiciado por O'Higgins. Centro de González, y Brizuela saltó sólo cerca del punto penal, le dio en frentazo, pero se fue sobre el travesaño. Chance clara del local.

Tres minutos después, una dura falta desde atrás de Figal a Serafiore y se ganó la tarjeta amarilla. Leandro Paredes se le fue a protestar al árbitro colombiano y ambos protagonizaron un cruce con empujones y amenazas, donde también fue amonestado el capitán boquense.

O' Higgins le jugó de igual a igual a Boca, tanto en La Bombonera como en Rancagua y cayó ajustadamente en los penales.

Boca respondió con una gran jugada del mejor de Arruabarrena, Tomás Aranda, que se mandó hacia el arco a pura gambeta pero remató ancho.

A los 72' Francisco González concretó el gol de O'Higgins, que puso en ventaja al local e igualó la serie global. En un área superpoblada, Figal despejó mal de cabeza, la pelota salió hacia el medio, donde de volea le dio González y la clavó al palo derecho de Montero.

La excelente dupla Aranda- Flores buscó en forma permanente la igualdad y tuvo en partido a Boca, aunque la contra del dueño de casa, con Panchito González como punta de lanza, también generó chances para cerrar el partido en los 90' reglamentarios.

Precisamente Aranda, a los 89' tuvo el gol del Xeneize, con un remate franco al segundo palo, tras asistencia de Flores, pero en forma excepcional Carabalí voló y la manoteó al córner salvando el partido al local. Tres minutos después se repitió la escena, y nuevamente llegó la salvada providencial del uno chileno.

Los penales y el triunfo de Boca

La tanda de penales fue favorable a Boca, que se mostró contundente desde los 12 pasos, a excepción de quien se había destacado en todo el partido, Tomás Aranda, que de convertir le daba el triunfo a su equipo. El "10" decidió "picarla", y el arquero local Omar Carabalí adivinó, se quedó parado y la tomó fácilmente con las dos manos. Lo inusual fue que el portero salió a buscarlo al jugador de Boca, increpándolo por el disparo, y se ganó la amarilla. Lautaro Blanco tuvo en sus pies el quinto penal argentino y no falló la clavó contra el palo izquierdo y cerró la historia en Rancagua.