Alfredo Berti se queda en Independiente Rivadavia hasta 2028: "Lo mejor era tomar la decisión ahora"

El análisis de Alfredo Berti de la victoria de la Lepra ante Huracán

Un gran primer tiempo: "La intención nuestra era jugar los dos tiempos como lo hicimos en el primero. Creo que en el primer tiempo el equipo jugó a alto nivel y sabíamos que ellos tienen buenos jugadores, con buen pie, y se asocian bien. Por eso la importancia de presionarlos y ahogarlos en todos los sectores del campo. Y bueno, hicimos figura al arquero. La verdad es que fue muy bueno".

Berti y sus colaboradores se quedan en la Lepra. Foto: Cristian Lozano/UNO

El segundo tiempo: "Nos hicieron un gol muy temprano y nos costó 10, 15 minutos acomodarnos en el campo. Pero creo que igual variamos un poco la forma de juego, nos refugiamos y al margen de un par de ocasiones el equipo estuvo bien en el fondo y también tuvimos un par de opciones para agrandar la diferencia".

El balance del triunfo de local: "El equipo me deja conforme, porque bueno, enfrentamos a un gran equipo que jugó con 48 horas más de descanso que es importantísimo. De todos modos creo que el equipo estuvo muy bien. Fuimos un equipo con mucha dinámica, muy intenso,y creo que hicimos un gran primer tiempo.".

Los cambios respecto a los partidos anteriores: "Cambiamos características de algunos futbolistas respecto de partidos anteriores aunque también estábamos muy conformes. Nosotros vamos variando según la necesidad y mirando al rival. Tenemos variantes, tenemos alternativas, hace tiempo que estamos juntos y esa es la importancia de tener un grupo que ya nos conoce, que está cómodo y con todo lo que vamos haciendo en los partidos ya está familiarizado en la semana"