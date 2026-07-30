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COPA SUDAMERICANA

Boca juega su pasaje a octavos de la Copa Sudamericana contra O'Higgins en Chile

Boca Juniors enfrenta a O' Higgins en Rancagua por los playoffs de la Copa Sudamericana. El Xeneize ganó la ida 1 a 0 con gol de Merentiel

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Boca se juega el pase en la Copa Sudamericana.

Boca se juega el pase en la Copa Sudamericana.

Boca juega de visitante contra O'Higgins en Chile el partido revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El Xeneize llega a este encuentro en ventaja, ya que en el encuentro de ida se impuso como local 1 a 0 gracias al gol de Miguel Merentiel, quien definió tras una gran asistencia del capitán, Leandro Paredes.

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El encuentro se disputa en el Estadio El Teniente, de la ciudad de Rancagua, con el arbitraje del colombiano Wilmar Alexander Roldán Pérez.

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