Cómo quedó Independiente Rivadavia en la tabla anual y el Torneo Clausura tras su triunfo ante Huracán

Independiente Rivadavia tuvo un partido de mayor a menor y pudo derrotar por 2 a 1 a Huracán, que reaccionó al principio del complemento pero no pudo empatar, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.
Independiente Rivadavia tuvo un partido de mayor a menor y pudo derrotar a Huracán por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.
Independiente Rivadavia tuvo un partido de mayor a menor y pudo derrotar por 2 a 1 a Huracán, que reaccionó al principio del complemento pero no pudo empatar, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.
En el estadio Bautista Gargantini, el local ganó con tantos de los paraguayos Álex Arce y José Florentín, ambos en el primer tiempo, mientras que el descuento para el Globo fue marcado por el extremo colombiano Óscar Cortés, en el primer minuto del complemento.
Además, la visita se quedó con un hombre menos en tiempo cumplido, luego de una dura infracción del mediocampista Leandro Lescano.
El triunfo dejó al vigente campeón de la Copa Argentina en el 4to puesto de la zona B, con 4 unidades, mientras que Huracán es 7mo, con 3 puntos. Por ahora los punteros son Argentinos Juniors y Barracas Central, ambos con 6 puntos, Racing tiene 4 igual que la Lepra y con 3 están Belgrano, Banfield, Huracán, Gimnasia La Plata y Estudiantes de Río Cuarto.
En la tabla anual los azules se mantienen en lo más alto con 38 puntos en 18 encuentros, por encima de Argentinos Juniors (35) y Vélez (43) mientras que con un partido menos aparecen Estudiantes (31) y Boca (30).
En la próxima fecha, el elenco dirigido por Alfredo Berti, quien anunció la prolongación de su contrato, visitará a Sarmiento el lunes 3 de agosto, desde las 16:45, mientras que el conjunto que dirige Diego Martínez jugará el mismo día ante Atlético Tucumán, pero desde las 21:15.