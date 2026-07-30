Cómo quedó Independiente Rivadavia en la tabla anual y el Torneo Clausura tras su triunfo ante Huracán

El triunfo dejó al vigente campeón de la Copa Argentina en el 4to puesto de la zona B, con 4 unidades, mientras que Huracán es 7mo, con 3 puntos. Por ahora los punteros son Argentinos Juniors y Barracas Central, ambos con 6 puntos, Racing tiene 4 igual que la Lepra y con 3 están Belgrano, Banfield, Huracán, Gimnasia La Plata y Estudiantes de Río Cuarto.

En la tabla anual los azules se mantienen en lo más alto con 38 puntos en 18 encuentros, por encima de Argentinos Juniors (35) y Vélez (43) mientras que con un partido menos aparecen Estudiantes (31) y Boca (30).

Lo que viene para la Lepra y el Globo

En la próxima fecha, el elenco dirigido por Alfredo Berti, quien anunció la prolongación de su contrato, visitará a Sarmiento el lunes 3 de agosto, desde las 16:45, mientras que el conjunto que dirige Diego Martínez jugará el mismo día ante Atlético Tucumán, pero desde las 21:15.