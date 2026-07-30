Error en el quirófano: la inesperada amputación que hizo cambiar las regas de la medicina

Ningún miembro del equipo médico cruzó la información con la historia clínica completa ni con el paciente antes de anestesiarlo. Allí estuvo la falla.

El cirujano a cargo comenzó la intervención y avanzó sobre la pierna equivocada. Recién a mitad del procedimiento, una enfermera reexaminó la documentación y notó el aterrador error.

El protagonista ejerció una demanda millonaria sobre el hospital.

Sin embargo, cuando el personal advirtió la falla, ya era demasiado tarde: los vasos sanguíneos y músculos de la pierna sana habían sufrido un daño irreversible.

Una demanda millonaria

Pocas semanas después del incidente, el paciente tuvo que volver al hospital para someterse a la amputación de la pierna que realmente estaba enferma, quedando postrado en una silla de ruedas.

La noticia generó indignación global, derivó en una demanda millonaria y encendió las alarmas sobre los peligros de la falta de verificación en las salas de cirugía.

Tras el hecho, el caso marcó un antes y un después en los protocolos sanitarios de todo el mundo. Las autoridades implementaron la obligación de marcar con rotulador la pierna a operar ante la presencia del paciente despierto y la realización del llamado "Time Out", una pausa obligatoria para confirmar la identidad y el miembro correcto antes de cada amputación.