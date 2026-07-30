El temor a ingresar a un salón de operaciones es una sensación compartida por millones de personas. Sin embargo, existe un miedo profundo: ser víctima de un fallo irreversible por un descuido médico. Para un paciente en Estados Unidos, esta pesadilla se convirtió en una trágica realidad al sufrir una inesperada amputación.
Error en el quirófano: la inesperada amputación que hizo cambiar las regas de la medicina
Una falla garrafal en los controles previos derivó en una pesadilla insólita que marcó un antes y un después
El caso ocurrió en 1995 y tuvo como protagonista a Willie King, un hombre de 51 años que ingresó al hospital Universitario de Tampa para someterse a la amputación de su pierna derecha, severamente dañada por la diabetes. Sin embargo, ocurrió algo inesperado.
Un fallo que cambió el protocolo médico
Al preparar al paciente para la intervención, el personal cometió una equivocación insólita: una falla en la ficha previa y una anotación errónea en la pizarra de programación llevaron a los profesionales a preparar la pierna izquierda, la sana, para el procedimiento.
Ningún miembro del equipo médico cruzó la información con la historia clínica completa ni con el paciente antes de anestesiarlo. Allí estuvo la falla.
El cirujano a cargo comenzó la intervención y avanzó sobre la pierna equivocada. Recién a mitad del procedimiento, una enfermera reexaminó la documentación y notó el aterrador error.
Sin embargo, cuando el personal advirtió la falla, ya era demasiado tarde: los vasos sanguíneos y músculos de la pierna sana habían sufrido un daño irreversible.
Una demanda millonaria
Pocas semanas después del incidente, el paciente tuvo que volver al hospital para someterse a la amputación de la pierna que realmente estaba enferma, quedando postrado en una silla de ruedas.
La noticia generó indignación global, derivó en una demanda millonaria y encendió las alarmas sobre los peligros de la falta de verificación en las salas de cirugía.
Tras el hecho, el caso marcó un antes y un después en los protocolos sanitarios de todo el mundo. Las autoridades implementaron la obligación de marcar con rotulador la pierna a operar ante la presencia del paciente despierto y la realización del llamado "Time Out", una pausa obligatoria para confirmar la identidad y el miembro correcto antes de cada amputación.
En pocas palabras
- Fallo médico: un error de identificación llevó a la amputación de la pierna sana de Willie King en 1995.
- Consecuencias: el incidente provocó un daño irreversible y obligó a una nueva amputación de la pierna correcta.
- Cambio de protocolos: el caso impulsó la implementación global del "Time Out" y marcado de miembros a operar.