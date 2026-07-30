Mejor que las cáscaras de huevo: el ingrediente que tenés que mezclar en la tierra de tus plantas para fomentar su crecimiento

A diferencia de otros desechos, las cáscaras de pistacho son muy duras y tardan bastante tiempo en degradarse. Precisamente esa característica les permite funcionar como un acolchado natural que protege la superficie de la tierra.

Cáscaras de pistacho, un tesoro de la jardinería.

Al colocarlas alrededor de la base de la planta, ayudan a reducir la evaporación del agua, lo que permite mantener la humedad durante más tiempo y disminuir la frecuencia de riego. Además, crean una barrera física que dificulta el crecimiento de malas hierbas, favoreciendo un desarrollo más saludable de la planta.

Con el paso de los meses, las cáscaras comienzan a descomponerse lentamente, incorporando materia orgánica que mejora la estructura del suelo y favorece una mejor aireación de las raíces.

Otro de sus beneficios es que su superficie dura y rugosa dificulta el desplazamiento de babosas, caracoles e incluso algunas hormigas alrededor del tallo, ofreciendo una protección adicional sin necesidad de utilizar productos químicos.

Jardinería: estos son los beneficios de usar cáscaras de pistacho en tus plantas.

Jardinería: cómo utilizar las cáscaras de pistacho para beneficiar a las plantas

Antes de poner en práctica este truco de jardinería, es importante verificar si los pistachos eran salados. La sal puede alterar el equilibrio del suelo, dificultar la absorción de agua por parte de las raíces e incluso afectar el crecimiento de las plantas.

Si las cáscaras provienen de pistachos con sal, primero hay que enjuagarlas varias veces con abundante agua. Si contienen mucho sodio, conviene dejarlas en remojo durante algunas horas, volver a enjuagarlas y finalmente dejarlas secar completamente al sol antes de utilizarlas.

En cambio, si los pistachos eran naturales, basta con limpiar ligeramente las cáscaras antes de colocarlas sobre la tierra.

Así tenés que usar cáscaras de pistacho en las plantas.

Pueden utilizarse enteras como acolchado alrededor de las plantas, pero si la intención es mezclarlas con el sustrato o agregarlas al compost, lo más recomendable es triturarlas en trozos pequeños. De esta forma se descomponen con mayor rapidez y se integran mejor con el resto del material orgánico.