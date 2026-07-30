Si tenés cáscara de banana o plátano en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

La cáscara de plátano aporta muchos beneficios para la salud y tiene varios usos.

Pero además de sus beneficios nutricionales, reutilizar estas cáscaras ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, una práctica cada vez más valorada en la cocina sustentable.

Por qué las cáscaras de la banana son un tesoro

Las cáscaras de banana poseen varias cualidades que las convierten en un recurso útil:

Están llenas de antioxidantes y compuestos bioactivos.

Las cáscaras de plátano contienen de 6 a 9 % de proteína y de 20 a 30 % de fibra.

contienen de 6 a 9 % de proteína y de 20 a 30 % de fibra. Las cáscaras de banana contienen hasta un 30 % de azúcares libres.

contienen hasta un 30 % de azúcares libres. Se utilizan para calmar las dolencias asociadas a la inflamación.

Funcionan como remedio natural contra las manchas de la piel.

Contienen provitamina A y vitamina C.

Antes de tirar la cáscara de banana, piensa que puede ser utilizada como ingrediente para preparaciones y trucos.

Tienen potencial antimicrobiano

Ayudan al estreñimiento o salud digestiva.

Regula el colesterol y el azúcar en la sangre.

La cáscara de banana ayuda a fortalecer los huesos y los dientes.

Reciclaje: cómo reutilizar las cáscaras

Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cáscara de banana o plátano en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirve y qué usos puedes darle. Primero, son ideales como pulidor natural para objetos de cuero, como calzado, bolsos y cinturones; también ayudan a abrillantar objetos metálicos.

En el mundo culinario, poner cáscaras de banana en la bandeja del horno al cocinar carne ayuda a conservar la humedad durante la cocción. Se pueden hacer té, licuados y miles de recetas como si directamente usaras la banana. Por último, colocar trozos de cáscara junto a la fruta en una bolsa cerrada durante 24 horas ayudará a madurarlas más rápido.