Si tenés cáscara de banana o plátano en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Cada vez más personas descubren que lo que suele terminar en la basura puede convertirse en un recurso valioso en la cocina y el hogar. Las cáscaras de la banana o del plátano, por ejemplo, esconden propiedades nutritivas y usos sorprendentes que pocos conocen. Sin duda son un tesoro para aprovechar.
La banana es la fruta estrella de esta época y lo más común es retirar la cáscara y descartarla. Sin embargo, esa parte de la fruta concentra gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden aprovecharse fácilmente.
De hecho, hay muchas de ellas, ya sea de fruta o verdura, que contienen incluso más fibra que la pulpa. En el caso de la banana o del plátano, su piel también aporta minerales y contribuye a mejorar la digestión, por lo que reutilizarla es una manera simple de sumar nutrientes a la dieta.
Pero además de sus beneficios nutricionales, reutilizar estas cáscaras ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, una práctica cada vez más valorada en la cocina sustentable.
Por qué las cáscaras de la banana son un tesoro
Las cáscaras de banana poseen varias cualidades que las convierten en un recurso útil:
- Están llenas de antioxidantes y compuestos bioactivos.
- Las cáscaras de plátano contienen de 6 a 9 % de proteína y de 20 a 30 % de fibra.
- Las cáscaras de banana contienen hasta un 30 % de azúcares libres.
- Se utilizan para calmar las dolencias asociadas a la inflamación.
- Funcionan como remedio natural contra las manchas de la piel.
- Contienen provitamina A y vitamina C.
- Tienen potencial antimicrobiano
- Ayudan al estreñimiento o salud digestiva.
- Regula el colesterol y el azúcar en la sangre.
- La cáscara de banana ayuda a fortalecer los huesos y los dientes.
Reciclaje: cómo reutilizar las cáscaras
Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cáscara de banana o plátano en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirve y qué usos puedes darle. Primero, son ideales como pulidor natural para objetos de cuero, como calzado, bolsos y cinturones; también ayudan a abrillantar objetos metálicos.
En el mundo culinario, poner cáscaras de banana en la bandeja del horno al cocinar carne ayuda a conservar la humedad durante la cocción. Se pueden hacer té, licuados y miles de recetas como si directamente usaras la banana. Por último, colocar trozos de cáscara junto a la fruta en una bolsa cerrada durante 24 horas ayudará a madurarlas más rápido.
En pocas palabras
- Reutilización de cáscaras: Las cáscaras de banana o plátano poseen nutrientes y usos sorprendentes, convirtiéndose en un tesoro.
- Beneficios nutricionales: Ricas en fibra, proteínas, antioxidantes y vitaminas, ayudan a la digestión y fortalecen huesos.
- Usos prácticos: Sirven como pulidor natural, conservan la humedad en carnes, y pueden usarse en recetas y para madurar frutas.