Alfredo Berti y el anuncio que esperaban todos en Independiente Rivadavia

"Que bueno que seguimos juntos", dijo ante la ovación de los hinchas el artífice del ascenso en 2023 y del título de la Copa Argentina en 2025.

A Berti se le vencía su contrato en diciembre del corriente año y ante esta situación la Comisión Directiva optó por tomar cartas en el asunto.

Como consecuencia, las partes llegaron a un rápido acuerdo y Alfredo Jesús Berti seguirá en el cargo por, al menos, dos temporadas más. Es decir, estampó su firma hasta diciembre del 2028.

Berti fue ovacionado al anunciarse la renovación. Foto: Cristian Lozano/UNO

Alfredo Berti continuará su tercer ciclo en Independiente Rivadavia

LA HISTORIA CONTINÚA", indicó el anuncio oficial de la Lepra. "Anunciamos la renovación de Alfredo Jesús Berti como director técnico de Independiente Rivadavia hasta diciembre de 2028. Sigamos construyendo juntos el futuro del Más Grande de Mendoza".

Alfredo Berti dirigió por primera vez a la Lepra entre abril y agosto del 2017 para salvar al equipo del descenso al Federal A.

Luego, en abril del 2023 asumió para alcanzar el ansiado ascenso a Primera en noviembre de ese año y despedirse de manera sorpresiva.

La vuelta fue en agosto del 2024, con el título de la Copa Argentina y la clasificación a la Copa Libertadores como máximos logros, hasta el momento.