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Alfredo Berti y el anuncio que esperaban todos en Independiente Rivadavia

El propio presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, había adelantado que la dirigencia azul le daría una sorpresa a los hinchas y finalmente fue el anuncio de la renovación del contrato de Alfredo Berti como director técnico.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Berti sigue en la Lepra y es la noticia del día.

Berti sigue en la Lepra y es la noticia del día.

En la previa del partido con Huracán el propio presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, había adelantado que la dirigencia azul le daría una sorpresa a los hinchas y finalmente fue el anuncio de la renovación del contrato de Alfredo Berti como director técnico.

"Hoy llegá con tiempo. Después no digas que nadie avisó", indicaron las redes sociales del club en la previa del partido. "Si pensabas entrar cinco minutos tarde… Hoy no", agregó más cerca del horario del encuentro.

Los fanáticos que llegaron La Catedral del Parque General San Martín se enteraron a través de un video de la noticia de que el entrenador más exitoso de la historia de la Lepra prolongará su vínculo con el club y de esta manera continuará con su tercer ciclo por otras dos temporadas.

"Que bueno que seguimos juntos", dijo ante la ovación de los hinchas el artífice del ascenso en 2023 y del título de la Copa Argentina en 2025.

A Berti se le vencía su contrato en diciembre del corriente año y ante esta situación la Comisión Directiva optó por tomar cartas en el asunto.

Como consecuencia, las partes llegaron a un rápido acuerdo y Alfredo Jesús Berti seguirá en el cargo por, al menos, dos temporadas más. Es decir, estampó su firma hasta diciembre del 2028.

Berti fue ovacionado al anunciarse la renovación.

Berti fue ovacionado al anunciarse la renovación.

Alfredo Berti continuará su tercer ciclo en Independiente Rivadavia

LA HISTORIA CONTINÚA", indicó el anuncio oficial de la Lepra. "Anunciamos la renovación de Alfredo Jesús Berti como director técnico de Independiente Rivadavia hasta diciembre de 2028. Sigamos construyendo juntos el futuro del Más Grande de Mendoza".

Alfredo Berti dirigió por primera vez a la Lepra entre abril y agosto del 2017 para salvar al equipo del descenso al Federal A.

Luego, en abril del 2023 asumió para alcanzar el ansiado ascenso a Primera en noviembre de ese año y despedirse de manera sorpresiva.

La vuelta fue en agosto del 2024, con el título de la Copa Argentina y la clasificación a la Copa Libertadores como máximos logros, hasta el momento.

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