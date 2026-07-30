Las agujas del reloj giran siempre hacia la derecha y el motivo te sorprenderá

El reloj de sol horizontal es el precursor del movimiento de las manecillas.

El reloj y sus manecillas giran para marcar el horario, avanzando desde el 12 hacia el 1, el 2 y el 3. Este movimiento se ha naturalizado tanto que, de hecho, se tiene en cuenta cuando hay un giro, un cambio, etc., refiriéndose a "sentido horario" si va a la derecha o "antihorario" si va a la izquierda.

Sin embargo, esas manecillas podrían simplemente girar de forma viceversa, pero no lo hacen. ¿Por qué? Bien, el origen de ello se debe a los relojes solares y al lugar del planeta donde se desarrollaron los primeros relojes mecánicos europeos porque, básicamente, las agujas del reloj imitaron una sombra.

El reloj solar usa una varilla que proyecta una sombra sobre una superficie marcada con las horas. A medida que la Tierra rota y el Sol se desplaza por el cielo, esa sombra cambia de posición.

La historia podría haber sido diferente si los primeros relojes mecánicos se hubieran desarrollado al sur del ecuador.

En un reloj solar horizontal en el hemisferio norte, el Sol recorre el cielo desde el este hacia el sur y luego hacia el oeste. Entonces, la sombra se mueve en la dirección opuesta y, visto desde arriba, describe el mismo recorrido que hoy realizan las agujas.

Cuando los relojes mecánicos comenzaron a extenderse por el mundo, se conservó el orden que las personas ya reconocían en los cuadrantes solares; por eso el diseño y giro del reloj fue una costumbre que terminó convertida en estándar.

La dirección, por lo tanto, no depende del funcionamiento interno del marcador horario, sino que los engranajes pueden diseñarse para moverse hacia cualquiera de los dos lados.