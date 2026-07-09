El Cu Cú: la historia detrás del reloj más famoso de Argentina

Su atractivo siempre fue único y hasta el día de hoy, a cada hora y media hora ocurre lo esperado: se abre la casilla del reloj para que el pájaro Cu cú pueda salir. Esto es posible gracias a un sistema de engranajes movidos por un motor eléctrico que activa la campana y el movimiento del ave. Pero, ¿conocías cuál es su historia realmente?

Todo comienza con un grupo de ingenieros y técnicos alemanes que vivían en Carlos Paz, luego de que uno de ellos, Carl Hans Plock, fundara una pequeña empresa dedicada a la fabricación de relojes cucú. La empresa fue creciendo de a poco hasta que alcanzó su esplendor. Plock construía relojes cucú en cantidad y también desarrollaba relojes electrónicos para automóviles.

Construcción del reloj Cu cú.

Hacia el año 1975 el proyecto del reloj gigante empezó a tener forma. Un integrante del centro vecinal le propone al alemán construir un cucú monumental para que fuera el más grande del mundo. Plock aceptó y avanzó en el diseño de la estructura de más de 7 metros.

Para que un reloj de esas características funcionara, dependía de engranajes de alta precisión, imposibles de conseguir en Argentina por eso Plock obtuvo ayuda de amigos que vivián en otros lugares. El reloj además contaba con un esqueleto de hormigón armado, con ladrillos recubiertos por piedra laja. El tallado estuvo a cargo de un italiano y las estructuras del cuadrante fueron realizadas en un taller de carpintería de Inoccente Persello, mientras que para el sonido de las campanas se utilizó un riel y un martillo.

Tristemente, el reloj original construido por un alemán fue robado en 1990 y luego reemplazado por otro realizado por un artesano.