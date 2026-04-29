Sangre, traición y una profecía: la oscura historia detrás del Reloj Astronómico de Praga

Construido en 1410 y perfeccionado por el artesano Maestro Hanuš, el reloj es un prodigio mecánico adelantado a lo que era su tiempo: este muestra cinco husos horarios, las fases lunares, el calendario agrícola, la posición del Sol y la Luna, e incluso los signos del zodíaco, que desfilan en una danza celeste única cada hora.

Pero extrañamente la historia nos traslada al siglo XV. Se dice que el concejo municipal de Praga encargó al Maestro Hanuš la creación de una pieza única en el mundo. El resultado fue una maquinaria capaz de marcar cinco husos horarios.

La belleza y la innovación del reloj eran tal que se corrió la bola y todos quisieron contratar a Hanuš para replicarlo. Ante el temor de que Praga perdiera su exclusividad y originalidad que la caracterizaba hasta ese entonces, los concejales tomaron una decisión atroz: irrumpieron en la casa del relojero y lo cegaron con hierros ardientes quemándole los ojos, condenándolo a no volver a crear jamás.

reloj de praga Los gobernantes, temerosos de que replicara su obra en otra ciudad, mandaron a cegar al maestro relojero.

En un acto de venganza por lo sucedido, el creador del reloj pidió ser llevado al mecanismo. Con el tacto de sus manos, tocó los engranajes y lo detuvo. Se dice que el maestro murió en ese instante, y el reloj permaneció mudo por décadas.

Sin embargo, se cree que desde aquel entonces si el reloj se detiene por mucho tiempo, la ciudad sufrirá una gran desgracia. A lo largo de los siglos, las veces que se ha detenido el Orloj coincidieron extrañamente con periodos oscuros, desde inundaciones hasta guerras. Por eso, el mantenimiento del reloj es una cuestión de estado en la República Checa, donde su buen funcionamiento y mecánica son vitales, casi una obligación.