Relojes en supermercados: la estrategia que te hace pasar más tiempo comprando

Es por eso, que pese a no tener la plata necesaria para comprar a nuestro antojo, estas cadenas usan una estrategia que despista a los consumidores y se basa en no poner relojes en ninguno de estos espacios que implique comprar y gastar.

La razón por la que los supermercados o Shopping no ponen relojes en sus locales

El supermercado y los Shopping usan miles de estrategias y trucos que aunque son mínimos cambian absolutamente la experiencia de la compra. Por ejemplo, juegan con la luz para que las frutas y verduras se noten más frescas o incluso ponen buena música para que te quedes. Aunque una de las más importantes y que casi nadie nota es que evitan poner relojes.

reloj La falta de los relojes es un elemento estratégico de la psicología ambiental, cuyo objetivo es desconectarte del paso del tiempo.

De seguro te preguntarás que tiene de malo un simple reloj y la verdad es que tiene mucho que ver. La razón básicamente es que necesitan que el consumidor pierda la noción del tiempo y permanezca más tiempo en el lugar. Eso hará que si pasas mucho tiempo allí, terminarás comprando o viendo cosas que no necesitas y parezca que no han pasado las horas.

Es decir, cuantos menos referentes temporales tengamos, más probable será que nos demoremos en los establecimientos de los supermercados o Shopping. Y por ende compremos más.