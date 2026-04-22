¿Has notado que cuando vas al supermercado a hacer las compras del mes o al Shopping donde hay miles de locales de ropa, restaurantes o entrenemiento no es común ver relojes? ¿Te has preguntado por qué? La respuesta es muy sencilla y se trata de una trampa para los consumidores.
Relojes en supermercados: la estrategia que te hace pasar más tiempo comprando
Diversos estudios psicológicos analizan cómo las cadenas de supermercados privan a sus clientes de la noción del tiempo, eliminando las ventanas y los relojes
Mucha gente ama ir al supermercado o al Shopping lo toma como una actividad casi rutinaria y divertida. Comparar precios, mirar productos y ver chucherías es un sueño. Pero lo cierto es que la realidad no es la misma para las personas porque todos quisiéramos ir y llevarnos el carrito lleno no solo con comida básica, sino con cosas que deseamos.
Es por eso, que pese a no tener la plata necesaria para comprar a nuestro antojo, estas cadenas usan una estrategia que despista a los consumidores y se basa en no poner relojes en ninguno de estos espacios que implique comprar y gastar.
La razón por la que los supermercados o Shopping no ponen relojes en sus locales
El supermercado y los Shopping usan miles de estrategias y trucos que aunque son mínimos cambian absolutamente la experiencia de la compra. Por ejemplo, juegan con la luz para que las frutas y verduras se noten más frescas o incluso ponen buena música para que te quedes. Aunque una de las más importantes y que casi nadie nota es que evitan poner relojes.
De seguro te preguntarás que tiene de malo un simple reloj y la verdad es que tiene mucho que ver. La razón básicamente es que necesitan que el consumidor pierda la noción del tiempo y permanezca más tiempo en el lugar. Eso hará que si pasas mucho tiempo allí, terminarás comprando o viendo cosas que no necesitas y parezca que no han pasado las horas.
Es decir, cuantos menos referentes temporales tengamos, más probable será que nos demoremos en los establecimientos de los supermercados o Shopping. Y por ende compremos más.