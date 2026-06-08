Cómo ahorrar más de $100.000 en el supermercado: las promociones de MODO para el mes de junio

Estas son las promociones en supermercados para el mes de junio pagando con MODO

Como cada mes, quienes paguen con MODO desde la misma aplicación o desde la app de su banco, accederán a reintegros y descuentos en distintos supermercados. Además, es importante destacar que las promociones son acumulables con otras que ofrecen las instituciones bancarias, por lo que el ahorro será mayor.

“Cada cadena tiene su día de descuento a lo largo de la semana y, al combinarlos, los usuarios pueden ahorrar más de $100.000 al mes en este rubro”, aseguran desde la billetera virtual respaldada por más de 30 bancos en Argentina.