Mirar el calendario antes de ir al supermercado es una práctica cada vez más habitual. Elegir con precisión el día de la semana y el medio de pago puede cambiar rotundamente la economía mensual de la familia. Por este motivo, a continuación conocerás las promociones de MODO para el mes de junio.
Cómo ahorrar más de $100.000 en el supermercado: las promociones de MODO para el mes de junio
Antes de comprar en el supermercado, recordá descargar la aplicación de MODO en tu teléfono y revisar las bases y condiciones del reintegro
Estas son las promociones en supermercados para el mes de junio pagando con MODO
Como cada mes, quienes paguen con MODO desde la misma aplicación o desde la app de su banco, accederán a reintegros y descuentos en distintos supermercados. Además, es importante destacar que las promociones son acumulables con otras que ofrecen las instituciones bancarias, por lo que el ahorro será mayor.
“Cada cadena tiene su día de descuento a lo largo de la semana y, al combinarlos, los usuarios pueden ahorrar más de $100.000 al mes en este rubro”, aseguran desde la billetera virtual respaldada por más de 30 bancos en Argentina.
Por lo tanto, solo será necesario revisar el siguiente listado con su respectivo enlace de bases y condiciones y planificar la compra en el supermercado para así poder lograr un ahorro significativo:
- Disco y Vea – 20% de reintegro los viernes, sábados y domingos pagando con QR en compras presenciales y online. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026. Tope de reintegro de $25.000 por banco por mes. Monto mínimo de compra: $100.000.
- Jumbo – 20% de reintegro los martes y jueves pagando con QR en compras presenciales y online. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026. Tope de reintegro de $25.000 por banco por mes. Monto mínimo de compra: $100.000.
- DIA – 20% de reintegro los viernes y sábados pagando con QR o NFC en compras presenciales y online. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026. Tope de reintegro de $20.000 por banco por mes. Monto mínimo de compra: $35.000.
- ChangoMás – 20% de reintegro los lunes pagando con QR o NFC en compras presenciales y online. Vigencia hasta el 29 de junio de 2026. Tope de reintegro de $25.000 por banco por mes. Monto mínimo de compra: $75.000.
- Makro – 20% de reintegro los jueves pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 29 de junio de 2026. Tope de reintegro de $20.000 por banco por mes.
- La Anónima – 20% de reintegro los viernes y sábados pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026. Tope de reintegro de $15.000 por banco por mes. Monto mínimo de compra: $50.000.
- Mayorista Nini – 20% de reintegro los jueves pagando con QR y NFC en compras presenciales. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026. Tope de reintegro $20.000 por banco por mes.
- Almacor – 10% de reintegro los martes pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026. Tope de reintegro $10.000 por banco por semana. Monto mínimo de compra de $25.000.
- Josimar – 20% de reintegro los viernes pagando con QR y NFC en compras presenciales y online. Vigencia hasta el 26 de junio de 2026. Tope de reintegro $8.000 por banco por semana.
- La Gallega – 25% de reintegro los lunes pagando con QR y NFC en compras presenciales. Vigencia hasta el 29 de junio de 2026. Tope de reintegro $20.000 por usuario por mes.
- Diarco Mayorista – 15% de descuento los viernes y sábado pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 28 de junio de 2026. Sin tope. Monto mínimo de compra de $100.000.
- Supermercados Kilbel – 20% de reintegro los lunes pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 31 de julio de 2026. Tope de reintegro $10.000 por usuario por mes. Monto mínimo de compra de $50.000.
- El Túnel – 25% de reintegro los jueves pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 25 de junio de 2026. Tope de reintegro $5.000 por usuario por semana.
- Supermercados DAR – 15% de reintegro los martes pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026. Tope de reintegro $5.000 por banco por semana. Monto mínimo de compra $25.000
- Supermercado Toledo – 30% de reintegro los miércoles pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 24 de junio de 2026. Tope de reintegro $12.000 por banco por semana.
- Supermercado Toledo – 15% de reintegro los viernes pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 26 de junio de 2026. Sin tope de reintegro.
- Supermercados Federal – 20% de reintegro los viernes pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 31 de julio de 2026. Tope de reintegro $15.000 por banco por mes
- Supermercados de Córdoba – 20% de reintegro los viernes pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 31 de julio de 2026. Tope de reintegro $15.000 por banco por mes
- Supermercados de Mendoza – 20% de reintegro los viernes pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 31 de julio de 2026. Tope de reintegro $15.000 por banco por mes
- Supermercados de Santa Fe – 20% de reintegro los viernes pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 31 de julio de 2026. Tope de reintegro $15.000 por banco por mes
- Supermercados BlowMax – 20% de reintegro los martes pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026. Tope de reintegro $5.000 por banco, por semana
- Cooperativa Obrera (sucursales seleccionadas) – 20% de reintegro los miércoles pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 31 de julio de 2026. Tope de reintegro $15.000 por banco, por mes
- Granja Benedetii – 20% de reintegro los jueves pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 2 de julio de 2026. Tope de reintegro $5.000 por banco, por semana
- Supermercados MaMi – 15% de reintegro los viernes pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 26 de junio de 2026. Tope de reintegro $6.000 por banco, por semana
- Tadicor Mendoza – 15% de reintegro los viernes pagando con QR en compras presenciales. Vigencia hasta el 26 de junio de 2026. Tope de reintegro $6.000 por banco, por semana
Antes de comprar, te recomendamos descargar la aplicación de MODO y allí chequear el método de pago con el cual se accede al beneficio en el supermercado al que vas a ir (tarjeta de débito o crédito, NFC, QR), como así también si la promoción es presencial u online.