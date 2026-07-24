El consumo masivo volvió a caer en junio mientras los canales de venta digital crecen

Le siguieron las ventas en los mayoristas, que cayeron un 3,3% interanual y un 4,2% mensual, mientras que las grandes cadenas de supermercados registraron mermas del 2,6% y 0,9% en la medición interanual y mensual respectivamente.

En los autoservicios, el descenso llegó al 1,6% frente al mismo mes del año pasado. Por su parte, las farmacias mostraron estabilidad frente a junio de 2025 y un avance del 3,6% en relación al mes anterior.

Los deliverys crecen, incluso en rubros donde hasta hace poco no se utilizaban.

El contraste a este escenario recesivo lo marcó el e-commerce, que mantuvo su tendencia positiva al registrar un marcado salto del 41,4% interanual y un leve incremento del 0,5% frente a mayo, consolidándose como el único canal en crecimiento.

Los rubros que más cayeron en la primera mitad del año

A nivel de productos, las bajas en junio se sintieron en casi todos los rubros. El retroceso más pronunciado se dio en los artículos de desayuno y merienda con una caída del 7,7%, seguido por limpieza de ropa y hogar con el 6,2% y productos perecederos con el 5,7%.

También mostraron caídas los rubros de impulsivos con un 5,3%, higiene y cosmética con un 3,7% y alimentación con el 0,5%. La única excepción de la canasta fue el segmento de bebidas, donde las opciones con alcohol treparon un 9,4% interanual y las sin alcohol avanzaron un 3,5%.

La caída de ventas se siente en muchos rubros. Imagen ilustrativa.

Con estos resultados, el balance de los primeros seis meses de 2026 dejó bajas acumuladas del 4,6% en supermercados, del 3,8% en mayoristas, del 3,2% en autoservicios, del 2,3% en kioscos y del 0,3% en farmacias. La contracara volvió a ser el comercio electrónico, que cerró la primera mitad del año con un crecimiento del 34,8%.