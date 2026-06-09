Viajó al espacio, su país desapareció y quedó a la deriva: tardaron casi un año en poder rescatarlo

El cosmonauta que se quedó sin patria en el espacio

Durante su estadía en el espacio, la Unión Soviética (URSS) comenzó a disolverse. Las repúblicas declaraban su independencia, la crisis económica se agudizaba y todo colapsaba, hasta incluso el programa espacial, que se quedó sin fondos.

La respuesta que recibió Krikalev desde la Tierra fue devastadora: no había dinero ni recursos logísticos para enviar una misión de relevo que lo trajera de regreso.

hombre, historia, espacio El cosmonauta decidió quedarse a culminar la misión en el espacio. Cuando regreso, su país se había disuelto.

A pesar de tener la opción de evacuar en una cápsula de emergencia, lo que habría significado abandonar la estación a su suerte, el cosmonauta decidió quedarse para proteger la misión, mientras que lo mantenían en órbita.

311 días en el espacio y un regreso desconcertante

Finalmente, tras pasar 311 días en el espacio y dar más de 5.000 vueltas al planeta, el dinero para el rescate se consiguió gracias a la venta de plazas en la Mir a otros países. En marzo de 1992, Krikalev pudo aterrizar.

Al salir de la cápsula de aterrizaje en las estepas de Kazajistán, el panorama era desconcertante. Había partido al espacio siendo ciudadano de una de las superpotencias más grandes del siglo XX y regresaba sin patria.

De hecho, la ciudad natal de este hombre, Leningrado, ahora se llamaba San Petersburgo, y el pasaporte que llevaba en su traje pertenecía a un estado ya viejo en el mundo. Como no puede ser de otra manera, el caso continúa recorriendo la vuelta al mundo al día de hoy.