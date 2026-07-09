Sangre de Campeones: nueva jornada solidaria en la Universidad de Congreso

Las nuevas generaciones también eligen comprometerse. Una estudiante participa de la jornada de donación de sangre, demostrando que la solidaridad y la responsabilidad social también se construyen desde la juventud. Foto: Lucas Castro/Diario UNO

“Estamos en la Universidad de Congreso, en nuestra cuarta convocatoria de Sangre de Campeones, y una vez más nos sorprende la solidaridad de los mendocinos, que siempre nos acompañan y se suman a estas propuestas. Queremos agradecer a todas las personas que se acercan y que también están atentas a esta campaña. Es importante recordar que, si alguien no puede asistir el día de la convocatoria, puede acercarse cualquier otro día a realizar su donación de sangre”, destacó Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América.

En esta oportunidad, la jornada también brindó la posibilidad de que los participantes se inscribieran en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, ampliando el alcance solidario de la propuesta. A través de esta instancia, una persona puede convertirse en potencial donante para pacientes que necesitan un trasplante de células madre hematopoyéticas.

“Para nosotros esta jornada es muy importante, porque no solo permite recolectar sangre, un recurso necesario para muchas personas y que beneficia a toda la comunidad, sino que también brinda la posibilidad de que quienes lo deseen puedan inscribirse voluntariamente en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea. Esta acción es fundamental porque permite ampliar las oportunidades de salvar vidas”, destacó Rubén Bresso, rector de la Universidad de Congreso.

Cada donación también puede abrir una nueva oportunidad de vida. Durante la jornada, quienes lo desearon pudieron inscribirse en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, ampliando las posibilidades de encontrar compatibilidad para pacientes que esperan un trasplante. Foto: Lucas Castro/Diario UNO

La realización de estas jornadas forma parte del compromiso de la Universidad de Congreso con la comunidad, consolidando un trabajo articulado que busca promover la donación voluntaria como una práctica solidaria y permanente.

Desde el Centro Regional de Hemoterapia destacaron la importancia de contar con donantes voluntarios que permitan garantizar la disponibilidad de sangre para el sistema de salud.

“La sangre no es algo que podamos fabricar, por eso es tan importante contar con donantes. Gracias a ellos podemos disponer de sangre para quienes la necesitan. Hoy buscamos que cada vez más personas sean donantes voluntarios, porque dependemos mucho de quienes se acercan tanto al Centro Regional de Hemoterapia como a las colectas externas. Hemos tenido una excelente convocatoria, incluso con el frío, y muchas personas se acercaron a participar. Estamos profundamente agradecidos con la campaña Sangre de Campeones”, expresó la doctora Luciana Pistis, del Centro Regional de Hemoterapia.

La participación de la comunidad universitaria volvió a demostrar que la solidaridad se construye con acciones concretas. Cada donación de sangre y cada nueva inscripción en el Registro de Donantes de Médula Ósea representan una oportunidad para acompañar a quienes atraviesan situaciones de salud complejas y seguir fortaleciendo una red solidaria que salva vidas.