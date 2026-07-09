Por nevadas en alta montaña evalúan el cierre anticipado del Paso Cristo Redentor

En un comunicado indicaron que los coordinadores tendrán una reunión a las 13.30 de este jueves para verificar las condiciones del tiempo en ambos lados de la frontera.

Por el momento, el paso a Chile abrirá a las 9 del lado de Argentina y a las 8 por el horario chileno, como corresponde en el horario de invierno. Esto prevé que en nuestro país el cierre sea a las 21 y del vecino país a las 20.