Por nevadas en alta montaña evalúan el cierre anticipado del Paso Cristo Redentor

El pronóstico del tiempo en la alta montaña indica la posibilidad de nevadas en ambos lados de la frontera, por lo que los coordinadores del Paso Cristo Redentor evalúan si deberán cerrar más temprano el túnel internacional. El corte podría extenderse hasta el sábado.
En un comunicado indicaron que los coordinadores tendrán una reunión a las 13.30 de este jueves para verificar las condiciones del tiempo en ambos lados de la frontera.
Por el momento, el paso a Chile abrirá a las 9 del lado de Argentina y a las 8 por el horario chileno, como corresponde en el horario de invierno. Esto prevé que en nuestro país el cierre sea a las 21 y del vecino país a las 20.
Pronóstico del nevadas en la alta montaña
Debido a las posibles nevadas que comenzarían este jueves, existe la posibilidad que el cierre del Paso Cristo Redentor sea más temprano.
Según los informes meteorológicos, del lado de Mendoza las nevadas podrían ser débiles, pero en el vecino país podrían complicar la transitabilidad segura para los vehículos.
Estas nevadas podrían extenderse hasta la mañana del sábado.