Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Fútbol Femenino

Carla Fernández, figura de Godoy Cruz, habló tras el triunfo y el pase a la final del Apertura

Carla Fernández, delantera de Godoy Cruz, convirtió un gol en el triunfazo de su equipo ante Independiente Rivadavia

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Carla Fernández, una de las figuras del Godoy Cruz finalista del Torneo Apertura.

Carla Fernández, una de las figuras del Godoy Cruz finalista del Torneo Apertura.

Godoy Cruz le ganó a Independiente Rivadavia en el Feliciano Gambarte y se clasificó a la final del Torneo Apertura de Fútbol Femenino de la Liga Mendocina. Carla Fernández, delantera del Expreso, fue una de las figuras de la cancha.

La delantera, encargada de convertir el 2-0 parcial en la victoria de su equipo por 3-1, expresó sus emociones tras la enorme victoria conseguida.

Godoy Cruz ganó y está en la final del Torneo Apertura 2026.

Godoy Cruz ganó y está en la final del Torneo Apertura 2026.

La palabra de Carla Fernández, figura de Godoy Cruz

Luego de los primeros festejos con sus compañeras, y los hinchas presentes, Carla Fernández expresó su alegría por haberse metido en una nueva final: "Estoy contenta porque trabajamos un montón y todo el esfuerzo va dando resultados".

"Era lo que nos habíamos propuesto cuando arrancó el campeonato. Queríamos salir primeras para definir acá y vivir la experiencia de definir el torneo acá", sumó la 9 de Godoy Cruz, quien ya le había convertido al Azul en la final del Torneo Clausura 2025.

Al hablar de su gol, reveló la charla previa que había tenido con sus compañeras: "Le dije a las chicas antes del partido que iba a hacer un gol. Sabía que alguna me iba a quedar. Se me viene dando en este tipo de partidos. Aprovecho para sumar y ayudar siempre al equipo".

La final, con día y horario a definir, será ante Las Pumas: "Para ser campeón hay que ganarle a todos. Nos daba lo mismo el rival. Nosotras estamos preparadas para jugar esta final".

Godoy Cruz manejó el partido a su ritmo y se quedó con una merecida victoria ante la Lepra: "Lo que habíamos planteado en el entrenamiento salió. Impusimos condiciones desde el primer momento. Es nuestro juego y pudimos plasmarlo".

View this post on Instagram

Para finalizar, le dedicó un mensaje a los hinchas que bancan al equipo: "Muchas gracias a la gente por acompañarnos. Esto hace que el fútbol femenino siga creciendo. Los esperamos para la final".

"En estos momentos me acuerdo de mi familia. A mi hijo. Son los que se bancan los días de entrenamiento y no poder hacer alguna cosa por tener que entrenar. Se lo dedico a ellos que son los que bancan en todo momento", sentenció Fernández.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas