Carla Fernández, figura de Godoy Cruz, habló tras el triunfo y el pase a la final del Apertura

"Era lo que nos habíamos propuesto cuando arrancó el campeonato. Queríamos salir primeras para definir acá y vivir la experiencia de definir el torneo acá", sumó la 9 de Godoy Cruz, quien ya le había convertido al Azul en la final del Torneo Clausura 2025.

Al hablar de su gol, reveló la charla previa que había tenido con sus compañeras: "Le dije a las chicas antes del partido que iba a hacer un gol. Sabía que alguna me iba a quedar. Se me viene dando en este tipo de partidos. Aprovecho para sumar y ayudar siempre al equipo".

La final, con día y horario a definir, será ante Las Pumas: "Para ser campeón hay que ganarle a todos. Nos daba lo mismo el rival. Nosotras estamos preparadas para jugar esta final".

Godoy Cruz manejó el partido a su ritmo y se quedó con una merecida victoria ante la Lepra: "Lo que habíamos planteado en el entrenamiento salió. Impusimos condiciones desde el primer momento. Es nuestro juego y pudimos plasmarlo".

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Para finalizar, le dedicó un mensaje a los hinchas que bancan al equipo: "Muchas gracias a la gente por acompañarnos. Esto hace que el fútbol femenino siga creciendo. Los esperamos para la final".

"En estos momentos me acuerdo de mi familia. A mi hijo. Son los que se bancan los días de entrenamiento y no poder hacer alguna cosa por tener que entrenar. Se lo dedico a ellos que son los que bancan en todo momento", sentenció Fernández.