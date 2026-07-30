River y los partidos que definirán el futuro del Chacho Coudet al frente del plantel

El entrenador del Millonario está en la cuerda floja, luego de comenzar la segunda mitad del 2026 con tres derrotas consecutivas. La primera de ellas fue en los 16avos de final de la Copa Argentina contra Aldosivi de Mar del Plata, mientras que las otras dos se dieron ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata en el Torneo Clausura.

Eduardo Coudet espera que lleguen más refuerzos, pero su continuidad en River pende de un hilo.

De esta manera, Coudet está obligado a guiar nuevamente al triunfo a River, ya que en caso de que esto no ocurra podría correr serio riesgo su futuro en el banco de suplentes del club de Núñez.