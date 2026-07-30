Por qué conviene comprar envases de alimentos con tapa transparente y qué significa

Por qué hay envases plásticos con tapa transparente y qué significa.

Qué envases plásticos de alimentos se pueden reciclar o reutilizar

Antes de pensar en qué significa el color de un envase o botella de alimentos, hay que comprender la diferencia entre reutilizar y reciclar. La reutilización es el uso de un objeto de nuevo, pero sin cambiar su forma.

El reciclaje es un proceso a través del cual un material o envase de alimento se transforma en una materia prima nueva por medio de un proceso industrial.

No todos los envases plásticos se pueden reutilizar o reciclar.

No todo plástico se puede reutilizar y no todo plástico se puede reciclar. En cuanto a la reutilización, principalmente se recomienda volver a usar envases de vidrio, metal sin barnices o mancha y ciertos plásticos rígidos. Con un buen lavado se pueden usar nuevamente para manualidades o conservar otros alimentos.

En cuanto al reciclaje, los envases de alimentos suelen venir con un cartel que indica si es reciclable o no, ya que no se puede fundir y procesar cualquier plástico.

El plástico PET, PEAD y PP se puede reciclar y por eso conviene clasificarlo en la basura. Los envases de alimentos generalmente traen un triángulo con un número de reciclaje que indica qué tan aptos son.

¿Qué significa que un envase tenga la tapa transparente y por qué es algo positivo?

¿Qué significa que un envase de alimentos tenga tapa transparente? Los envases de alimentos transparentes suelen ser 100% reciclables en comparación con las tapas o botellas de colores.

El plástico transparente se recicla más fácil.

Los envases plásticos transparentes de alimentos y las tapas tienen muchas más oportunidades en la cadena de reciclaje porque no tienen moléculas de tintas adheridas y se pueden recuperar en su totalidad, sin someterlos a procesos de eliminación de pigmentos.