Por qué conviene comprar envases de alimentos con tapa transparente y qué significa

Los alimentos que consumimos a diario y los que compramos en envases plásticos suelen contener información importante en sus etiquetas y botellas. Hace algunos días encontré en la etiqueta trasera de un jugo de limón envasado un cartel muy llamativo que decía: este envase viene con tapa transparente para que luego se pueda reciclar más fácilmente.
Ese enunciado me puso a pensar en algo que nunca se me había cruzado por la mente y es que, aparentemente, los envases plásticos que vienen con tapas transparentes o son completamente transparentes son una mejor oportunidad de reutilización y reciclaje en la industria.
Hoy te cuento qué significa esto en el mundo del reciclaje, qué tan cierto es, cuáles son los plásticos que se pueden reutilizar y qué tener en cuenta al momento de hacerlo.
Qué envases plásticos de alimentos se pueden reciclar o reutilizar
Antes de pensar en qué significa el color de un envase o botella de alimentos, hay que comprender la diferencia entre reutilizar y reciclar. La reutilización es el uso de un objeto de nuevo, pero sin cambiar su forma.
El reciclaje es un proceso a través del cual un material o envase de alimento se transforma en una materia prima nueva por medio de un proceso industrial.
No todo plástico se puede reutilizar y no todo plástico se puede reciclar. En cuanto a la reutilización, principalmente se recomienda volver a usar envases de vidrio, metal sin barnices o mancha y ciertos plásticos rígidos. Con un buen lavado se pueden usar nuevamente para manualidades o conservar otros alimentos.
En cuanto al reciclaje, los envases de alimentos suelen venir con un cartel que indica si es reciclable o no, ya que no se puede fundir y procesar cualquier plástico.
El plástico PET, PEAD y PP se puede reciclar y por eso conviene clasificarlo en la basura. Los envases de alimentos generalmente traen un triángulo con un número de reciclaje que indica qué tan aptos son.
¿Qué significa que un envase tenga la tapa transparente y por qué es algo positivo?
¿Qué significa que un envase de alimentos tenga tapa transparente? Los envases de alimentos transparentes suelen ser 100% reciclables en comparación con las tapas o botellas de colores.
Los envases plásticos transparentes de alimentos y las tapas tienen muchas más oportunidades en la cadena de reciclaje porque no tienen moléculas de tintas adheridas y se pueden recuperar en su totalidad, sin someterlos a procesos de eliminación de pigmentos.
En pocas palabras
- Envases transparentes: Permiten una mejor reutilización y reciclaje de alimentos, sin necesidad de eliminar pigmentos.
- Reciclaje de plásticos: Se pueden reciclar PET, PEAD y PP, indicados con triángulos y números en los envases.
- Reutilización vs. Reciclaje: Reutilizar es dar un nuevo uso al objeto sin alterarlo; reciclar es transformarlo en materia prima.