Envolver la billetera en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

No obstante, esta comodidad le abre la puerta al skimming digital: la posibilidad de que un delincuente, mediante un lector oculto en un lugar concurrido, pueda extraer información de tus tarjetas sin que te des cuenta.

Mediante el uso del papel aluminio, vas a crear la denominada Jaula de Faraday, con la cual tus tarjetas quedarán totalmente protegidas en tu billetera, manteniendo tus datos a salvo.

A través de este truco, puedes evitar una serie de estafas.

Si bien existen billeteras diseñadas con bloqueo RFID integrado, este truco casero sigue siendo una alternativa de emergencia o de bajo presupuesto altamente efectiva.

En un mundo donde la cibercultura y el resguardo de datos son vitales, proteger tus pertenencias contra el acceso físico remoto es un paso sencillo pero fundamental para evitar cargos no reconocidos.

Beneficios del papel aluminio en tus tarjetas

Si quieres realizar este truco casero en tu billetera para evitar dolores de cabeza y reforzar tu seguridad, debes saber que ganarás los beneficios que se muestran a continuación: