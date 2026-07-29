Apple toma una drástica medida para proteger tu iPhone y evitar estafas: solo tenés que hacer esto en tu teléfono

Esta actualización de iOS llega para proteger la información sensible guardada en tu iPhone.

Según el registro oficial de cambios publicado por Apple, el software incorpora correcciones para 78 vulnerabilidades, asociadas a 87 registros CVE diferentes, muchas de ellas relacionadas con el kernel, considerado el núcleo del sistema operativo.

Estas fallas de seguridad podían abrir la puerta a la ejecución de código malicioso, permitiendo que ciberdelincuentes aprovecharan distintos métodos para comprometer el funcionamiento del dispositivo.

Entre los riesgos que corrige esta actualización se encuentran la posibilidad de que aplicaciones agregaran contactos sin autorización del usuario, una práctica que podría facilitar estafas telefónicas mediante números falsos o fraudulentos. También se solucionan vulnerabilidades que podían permitir a un atacante eludir herramientas de protección como el firewall, las conexiones VPN o los controles parentales integrados en el sistema operativo.

Otro de los problemas más delicados era la posibilidad de acceder a información sensible incluso cuando el iPhone permanecía bloqueado. En determinadas circunstancias, un atacante podía intentar aprovechar fallas relacionadas con la conexión WiFi para alterar la memoria del dispositivo y obtener acceso a datos privados.

Desde Apple aseguran que esta actualización llega para preparar al iPhone antes del arribo de iOS 27.

Cómo actualizar tu iPhone para mantenerlo protegido

En este marco, es menester instalar dicha actualización lo antes posible y evitar estafas y otro tipo de ciberataques. Para instalar el software en el teléfono es necesario seguir estos pasos:

Abrir la aplicación Ajustes

Ingresar en General

Seleccionar Actualización de software

Verificar si iOS 26.6 aparece disponible e iniciar la descarga e instalación

Antes de comenzar el proceso, es recomendable tener suficiente batería o mantener el iPhone conectado al cargador. También conviene realizar una copia de seguridad para proteger la información almacenada en el dispositivo.