Apple toma una drástica medida para proteger tu iPhone y evitar estafas: solo tenés que hacer esto en tu teléfono

Apple lanza actualización que corrige peligrosas fallas en teléfonos iPhone
Mantener un iPhone actualizado ya no solo significa acceder a nuevas funciones o mejoras de rendimiento. Con el lanzamiento de iOS 26.6, Apple puso el foco en uno de los aspectos más importantes para los usuarios: la seguridad. La empresa californiana comenzó a distribuir una actualización que corrige decenas de vulnerabilidades que, de no solucionarse, podrían facilitar ataques, el robo de información personal e incluso diversas modalidades de estafas.
Aunque Apple señala que esta versión también prepara el sistema para la llegada de iOS 27, el verdadero protagonista de la actualización es el amplio paquete de correcciones de seguridad. Por ese motivo, los especialistas recomiendan instalarla cuanto antes en todos los dispositivos compatibles.
Según el registro oficial de cambios publicado por Apple, el software incorpora correcciones para 78 vulnerabilidades, asociadas a 87 registros CVE diferentes, muchas de ellas relacionadas con el kernel, considerado el núcleo del sistema operativo.
Estas fallas de seguridad podían abrir la puerta a la ejecución de código malicioso, permitiendo que ciberdelincuentes aprovecharan distintos métodos para comprometer el funcionamiento del dispositivo.
Entre los riesgos que corrige esta actualización se encuentran la posibilidad de que aplicaciones agregaran contactos sin autorización del usuario, una práctica que podría facilitar estafas telefónicas mediante números falsos o fraudulentos. También se solucionan vulnerabilidades que podían permitir a un atacante eludir herramientas de protección como el firewall, las conexiones VPN o los controles parentales integrados en el sistema operativo.
Otro de los problemas más delicados era la posibilidad de acceder a información sensible incluso cuando el iPhone permanecía bloqueado. En determinadas circunstancias, un atacante podía intentar aprovechar fallas relacionadas con la conexión WiFi para alterar la memoria del dispositivo y obtener acceso a datos privados.
Cómo actualizar tu iPhone para mantenerlo protegido
En este marco, es menester instalar dicha actualización lo antes posible y evitar estafas y otro tipo de ciberataques. Para instalar el software en el teléfono es necesario seguir estos pasos:
- Abrir la aplicación Ajustes
- Ingresar en General
- Seleccionar Actualización de software
- Verificar si iOS 26.6 aparece disponible e iniciar la descarga e instalación
Antes de comenzar el proceso, es recomendable tener suficiente batería o mantener el iPhone conectado al cargador. También conviene realizar una copia de seguridad para proteger la información almacenada en el dispositivo.
En pocas palabras
- Apple implementó una actualización de seguridad crucial: El nuevo iOS 26.6 corrige 78 vulnerabilidades que podrían derivar en estafas y robo de datos.
- Protección integral del iPhone: La actualización previene la ejecución de código malicioso, el agregado no autorizado de contactos y el acceso a datos sensibles con el teléfono bloqueado.
- Actualizar es fundamental para la seguridad: Se recomienda instalar el parche cuanto antes siguiendo los pasos en Ajustes > General > Actualización de software.