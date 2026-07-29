En una tragedia donde no faltaron las escenas desgarradoras, un joven turista de nacionalidad neerlandesa falleció este martes al darse vuelta la embarcación en la cual realizaba un recorrido por el sector brasileño de las Cataratas del Iguazú. El fuerte caudal hizo casi imposible rescatar al turista.
Volcaron en las Cataratas del Iguazú con una lancha y un turista neerlandés perdió la vida de manera dramática
Así fue el vuelco de la lancha en el que murió un turista neerlandés durante una excursión en las Cataratas del Iguazú
La víctima, de 26 años, iba junto a los integrantes de su familia política y, por causas que se están tratando de establecer, el pequeño barco perdió estabilidad y volcó sobre uno de los laterales, por lo que todos los pasajeros cayeron al agua, en medio de la crecida que registra el río Iguazú por estos días.
En tanto, los responsables de la empresa Macuco Safari, encargada de organizar este tipo de excursiones por las Cataratas del Iguazú, confirmaron la muerte del joven.
Además de la víctima fatal, otras dos personas que viajaban en la embarcación fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, en Foz do Iguazú, y también se confirmó que ambos son turistas de nacionalidad holandesa.
Uno de ellos es un hombre de 49 años, que permanece consciente, orientado y respirando sin asistencia. El otro paciente es su yerno, quien no necesitó atención médica, aunque quedó bajo observación en el centro de salud.
Luego de la tragedia, personal de la Armada de Brasil se trasladó hasta el lugar para colaborar con el operativo, realizar las primeras evaluaciones y supervisar las medidas adoptadas por los organismos de emergencia. En tanto, la investigación quedó bajo la órbita de la Capitanía Fluvial del Río Paraná.
Tragedia en las Cataratas del Iguazú: el comunicado de la empresa de turismo
Luego de la tragedia, la empresa Macuco Safari confirmó que una de sus embarcaciones protagonizó el vuelco durante una excursión en las Cataratas del Iguazú y expresó sus condolencias por la muerte del turista.
“Todos fueron rescatados inmediatamente después del incidente y dos de ellos fueron trasladados al hospital de Foz do Iguaçu. A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, una de las víctimas falleció”, señaló la compañía en un comunicado.
También aseguró que continúa brindando asistencia a las personas afectadas y manifestó “su más sentido pésame por el fallecimiento de uno de los turistas”, al tiempo que extendió sus condolencias a la familia y amigos de la víctima.
Así están las Cataratas del Iguazú
El fuerte caudal que tiene hoy en día las Cataratas del Iguazú, hizo que al volcar una lancha con turistas, haya sido casi imposible salvar a una persona de la tragedia.
En pocas palabras
- Tragedia en Iguazú: Un turista neerlandés murió tras volcar una lancha durante una excursión en las Cataratas del Iguazú.
- Rescate y atención: Dos turistas holandeses fueron rescatados y trasladados al hospital de Foz do Iguazú.
- Investigación en curso: La Armada de Brasil colabora en el operativo y la investigación del incidente.