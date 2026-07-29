Volcaron en las Cataratas del Iguazú con una lancha y un turista neerlandés perdió la vida de manera dramática

Además de la víctima fatal, otras dos personas que viajaban en la embarcación fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, en Foz do Iguazú, y también se confirmó que ambos son turistas de nacionalidad holandesa.

Uno de ellos es un hombre de 49 años, que permanece consciente, orientado y respirando sin asistencia. El otro paciente es su yerno, quien no necesitó atención médica, aunque quedó bajo observación en el centro de salud.

Luego de la tragedia, personal de la Armada de Brasil se trasladó hasta el lugar para colaborar con el operativo, realizar las primeras evaluaciones y supervisar las medidas adoptadas por los organismos de emergencia. En tanto, la investigación quedó bajo la órbita de la Capitanía Fluvial del Río Paraná.

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: el comunicado de la empresa de turismo

Luego de la tragedia, la empresa Macuco Safari confirmó que una de sus embarcaciones protagonizó el vuelco durante una excursión en las Cataratas del Iguazú y expresó sus condolencias por la muerte del turista.

“Todos fueron rescatados inmediatamente después del incidente y dos de ellos fueron trasladados al hospital de Foz do Iguaçu. A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, una de las víctimas falleció”, señaló la compañía en un comunicado.

También aseguró que continúa brindando asistencia a las personas afectadas y manifestó “su más sentido pésame por el fallecimiento de uno de los turistas”, al tiempo que extendió sus condolencias a la familia y amigos de la víctima.

Así están las Cataratas del Iguazú

El fuerte caudal que tiene hoy en día las Cataratas del Iguazú, hizo que al volcar una lancha con turistas, haya sido casi imposible salvar a una persona de la tragedia.