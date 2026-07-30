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Para qué se usa la pimienta blanca o la negra y cuáles son sus diferencias

La pimienta es uno de los condimentos o especias más utilizados en el mundo para saborizar recetas. Te explico las diferencias entre los tipos

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
La pimienta negra y la blanca comparten similitudes, pero tienen diferencias. 

La pimienta negra y la blanca comparten similitudes, pero tienen diferencias. 

Para mejorar un buen guiso, un picadillo, ensalada o relleno de pastas, una pizca de pimienta alcanza. Este condimento proviene de una planta asiática llamada Piper nigrum. Las bayas se cosechan y se utilizan en diferentes formatos según su maduración.

Los frutos o bayas de pimienta se agrupan en racimos que van cambiando de color, desde un verde intenso a un rojo vibrante para finalmente llegar al negro. Estas diferencias de color y maduración son importantes para su cosecha.

Diferencias entre pimientas.

Diferencias entre pimientas.

En el mundo de la cocina y las recetas, se utiliza mucho la pimienta negra o la pimienta blanca, dos variedades de sabor e intensidad diferentes. Los tipos de pimienta tienen diferencias de sabor y uso.

Diferencias entre pimienta negra y pimienta blanca

La pimienta negra y la pimienta blanca, aunque no lo creas, provienen de la misma planta. La diferencia está en el momento de cosecha de las bayas, el proceso de elaboración, la madurez y el sabor que se obtiene a causa de todo ello.

La pimienta negra se cosecha cuando el grano aún está verde. Se secan al sol durante cierto tiempo y esto hace que la capa que recubre a los granos se arrugue por oxidación y tome un color oscuro.

La pimienta blanca, a diferencia de la negra, se deja madurar en la planta y no se cosecha hasta que alcance un color rojizo. Posteriormente, se remoja en agua donde se le retira la cáscara exterior y se utiliza solo la semilla interna, que es de color blanco.

Ambos tipos de pimienta provienen de la misma planta.

Ambos tipos de pimienta provienen de la misma planta.

La pimienta negra y la blanca se utilizan en distintas recetas, según la intensidad que se desee, la preferencia por el picante y el aroma. Ambos tipos de pimientas también tienen diferencia de sabor.

La pimienta negra tiene un olor intenso, un sabor más frutal y un picante fuerte. Generalmente, se utiliza en recetas con carnes rojas, en guisos y platos bien condimentados.

La pimienta blanca tiene un sabor más seco y tiene menos aroma. Se usa mucho en salsas blancas, purés, pescados y ensaladas. Ambos tipos de pimienta, más allá de sus diferencias, se consiguen en granos o en polvo.

Consejos para conservar la pimienta fresca y en perfecto estado

La pimienta negra o blanca se tiene que conservar siempre en recipientes herméticos y bien cerrados, de ser posible de vidrio, para que no se altere su aroma y sabor.

Conserva las especias en un lugar fresco y seco.

Conserva las especias en un lugar fresco y seco.

Conviene guardar los frascos en un lugar fresco, seco y oscuro. Esto evita que la pimienta pierda sus aceites naturales, su picor y aroma.

En pocas palabras

  • Pimienta: Condimento asiático fundamental en las recetas para saborizar.
  • Tipos: Negra y blanca provienen de la misma planta, con diferencias en cosecha y sabor.
  • Conservación: Guardar en recipientes herméticos en lugar fresco, seco y oscuro.
Resumen generado por Thinkindot AI

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