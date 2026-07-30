Para qué se usa la pimienta blanca o la negra y cuáles son sus diferencias

Para mejorar un buen guiso, un picadillo, ensalada o relleno de pastas, una pizca de pimienta alcanza. Este condimento proviene de una planta asiática llamada Piper nigrum. Las bayas se cosechan y se utilizan en diferentes formatos según su maduración.
Los frutos o bayas de pimienta se agrupan en racimos que van cambiando de color, desde un verde intenso a un rojo vibrante para finalmente llegar al negro. Estas diferencias de color y maduración son importantes para su cosecha.
En el mundo de la cocina y las recetas, se utiliza mucho la pimienta negra o la pimienta blanca, dos variedades de sabor e intensidad diferentes. Los tipos de pimienta tienen diferencias de sabor y uso.
Diferencias entre pimienta negra y pimienta blanca
La pimienta negra y la pimienta blanca, aunque no lo creas, provienen de la misma planta. La diferencia está en el momento de cosecha de las bayas, el proceso de elaboración, la madurez y el sabor que se obtiene a causa de todo ello.
La pimienta negra se cosecha cuando el grano aún está verde. Se secan al sol durante cierto tiempo y esto hace que la capa que recubre a los granos se arrugue por oxidación y tome un color oscuro.
La pimienta blanca, a diferencia de la negra, se deja madurar en la planta y no se cosecha hasta que alcance un color rojizo. Posteriormente, se remoja en agua donde se le retira la cáscara exterior y se utiliza solo la semilla interna, que es de color blanco.
La pimienta negra y la blanca se utilizan en distintas recetas, según la intensidad que se desee, la preferencia por el picante y el aroma. Ambos tipos de pimientas también tienen diferencia de sabor.
La pimienta negra tiene un olor intenso, un sabor más frutal y un picante fuerte. Generalmente, se utiliza en recetas con carnes rojas, en guisos y platos bien condimentados.
La pimienta blanca tiene un sabor más seco y tiene menos aroma. Se usa mucho en salsas blancas, purés, pescados y ensaladas. Ambos tipos de pimienta, más allá de sus diferencias, se consiguen en granos o en polvo.
Consejos para conservar la pimienta fresca y en perfecto estado
La pimienta negra o blanca se tiene que conservar siempre en recipientes herméticos y bien cerrados, de ser posible de vidrio, para que no se altere su aroma y sabor.
Conviene guardar los frascos en un lugar fresco, seco y oscuro. Esto evita que la pimienta pierda sus aceites naturales, su picor y aroma.
En pocas palabras
- Pimienta: Condimento asiático fundamental en las recetas para saborizar.
- Tipos: Negra y blanca provienen de la misma planta, con diferencias en cosecha y sabor.
- Conservación: Guardar en recipientes herméticos en lugar fresco, seco y oscuro.