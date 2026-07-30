Para qué se usa la pimienta blanca o la negra y cuáles son sus diferencias

Diferencias entre pimienta negra y pimienta blanca

La pimienta negra y la pimienta blanca, aunque no lo creas, provienen de la misma planta. La diferencia está en el momento de cosecha de las bayas, el proceso de elaboración, la madurez y el sabor que se obtiene a causa de todo ello.

La pimienta negra se cosecha cuando el grano aún está verde. Se secan al sol durante cierto tiempo y esto hace que la capa que recubre a los granos se arrugue por oxidación y tome un color oscuro.

La pimienta blanca, a diferencia de la negra, se deja madurar en la planta y no se cosecha hasta que alcance un color rojizo. Posteriormente, se remoja en agua donde se le retira la cáscara exterior y se utiliza solo la semilla interna, que es de color blanco.

Ambos tipos de pimienta provienen de la misma planta.

La pimienta negra y la blanca se utilizan en distintas recetas, según la intensidad que se desee, la preferencia por el picante y el aroma. Ambos tipos de pimientas también tienen diferencia de sabor.

La pimienta negra tiene un olor intenso, un sabor más frutal y un picante fuerte. Generalmente, se utiliza en recetas con carnes rojas, en guisos y platos bien condimentados.

La pimienta blanca tiene un sabor más seco y tiene menos aroma. Se usa mucho en salsas blancas, purés, pescados y ensaladas. Ambos tipos de pimienta, más allá de sus diferencias, se consiguen en granos o en polvo.

Consejos para conservar la pimienta fresca y en perfecto estado

La pimienta negra o blanca se tiene que conservar siempre en recipientes herméticos y bien cerrados, de ser posible de vidrio, para que no se altere su aroma y sabor.

Conserva las especias en un lugar fresco y seco.

Conviene guardar los frascos en un lugar fresco, seco y oscuro. Esto evita que la pimienta pierda sus aceites naturales, su picor y aroma.