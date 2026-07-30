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Castigos ejemplares

Duras sanciones por los disturbios en el Mundial para 14 hinchas argentinos violentos

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dio a conocer las sanciones para los hinchas argentinos tras los incidentes en el Mundial

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Mientras la gran mayoría de los hinchas acompañó a la Selección en el Mundial de manera pacífica, otros protagonizaron graves disturbios.

Mientras la gran mayoría de los hinchas acompañó a la Selección en el Mundial de manera pacífica, otros protagonizaron graves disturbios.

El Ministerio de Seguridad oficializó una severa sanción contra 14 hinchas argentinos tras verse involucrados en distintos episodios de violencia durante el Mundial 2026. La medida impone la restricción de concurrencia a espectáculos deportivos por un plazo de dos años para siete de los implicados, mientras que los siete restantes recibieron un castigo de cuatro años

La decisión se formalizó mediante la Resolución 735/2026 publicada en el Boletín Oficial, bajo la firma de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien repudió categóricamente la violencia en el fútbol.

Alejandra Monteoliva repudió los hechos violentos registrados en el Mundial.

Alejandra Monteoliva repudió los hechos violentos registrados en el Mundial.

7 hinchas argentinos se quedan sin fútbol durante 2 años tras el Mundial

Bajo la figura de "Restricción de Concurrencia Administrativa" recibieron un castigo de 24 meses Bianca Soifer, Gonzalo Paulo Barrero, Thomas Kastner, Lucas Mariano Andrés Margiotta y Franco Ezequiel Di Salvo.

Todos ellos fueron identificados por "diversas conductas consistentes en desórdenes, enfrentamientos físicos y otros incidentes" en el partido disputado entre la Selección argentina y Egipto el pasado 7 de julio, tras ser reportados por el Departamento de Policía de Atlanta.

Por su parte, Emiliano Armando Arcos y Rubén Ángel Arcos también recibieron una pena de 2 años al ser captados en el mismo encuentro utilizando "credenciales pertenecientes a terceros para ingresar al citado encuentro vulnerando los controles de seguridad establecidos".

El Mundial se vio empañado por hechos de violencia.

El Mundial se vio empañado por hechos de violencia.

Después del Mundial otros 7 hinchas no podrán ingresar a las canchas por 4 años

Además, el 14 de julio se enfrentaron hinchas de San Lorenzo y de Huracán en las inmediaciones del Underground de la Ciudad de Atlanta, en el Estado de Georgia, mientras los hinchas argentinos celebraban un banderazo en apoyo a la Selección Nacional.

Ante esto, el Ministerio de Seguridad sancionó la Resolución 737/2026 donde explican que "diversos medios periodísticos difundieron imágenes fílmicas en las que se grafican los incidentes violentos ocurridos, pudiéndose observar en las mismas la participación activa de los individuos identificados como Acosta, Pablo Matías; Tagliarino, Emiliano Ruy; Fernández, Leandro Gastón; Farre, Sebastián; Tagliarino, Vando Ruy; Tagliarino, Vito Ruy y Silveti, Matías Ezequiel".

Asimismo, el informe precisó que dos de ellos fueron detenidos por las autoridades locales: Matías Ezequiel Silveti fue arrestado por la Policía de Atlanta tras provocar desórdenes, mientras que Leandro Gastón Fernández fue aprehendido por la Policía de Orlando ante su presunta participación en un hurto.

De esta manera el Alejandra Monteoliva sentenció que a las siete personas se le aplicará "la medida de ‘Restricción de Concurrencia Administrativa’ a todo evento deportivo en todo el territorio nacional por el plazo de cuatro años".

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