Duras sanciones por los disturbios en el Mundial para 14 hinchas argentinos violentos

Todos ellos fueron identificados por "diversas conductas consistentes en desórdenes, enfrentamientos físicos y otros incidentes" en el partido disputado entre la Selección argentina y Egipto el pasado 7 de julio, tras ser reportados por el Departamento de Policía de Atlanta.

Por su parte, Emiliano Armando Arcos y Rubén Ángel Arcos también recibieron una pena de 2 años al ser captados en el mismo encuentro utilizando "credenciales pertenecientes a terceros para ingresar al citado encuentro vulnerando los controles de seguridad establecidos".

El Mundial se vio empañado por hechos de violencia.

Después del Mundial otros 7 hinchas no podrán ingresar a las canchas por 4 años

Además, el 14 de julio se enfrentaron hinchas de San Lorenzo y de Huracán en las inmediaciones del Underground de la Ciudad de Atlanta, en el Estado de Georgia, mientras los hinchas argentinos celebraban un banderazo en apoyo a la Selección Nacional.

Ante esto, el Ministerio de Seguridad sancionó la Resolución 737/2026 donde explican que "diversos medios periodísticos difundieron imágenes fílmicas en las que se grafican los incidentes violentos ocurridos, pudiéndose observar en las mismas la participación activa de los individuos identificados como Acosta, Pablo Matías; Tagliarino, Emiliano Ruy; Fernández, Leandro Gastón; Farre, Sebastián; Tagliarino, Vando Ruy; Tagliarino, Vito Ruy y Silveti, Matías Ezequiel".

Asimismo, el informe precisó que dos de ellos fueron detenidos por las autoridades locales: Matías Ezequiel Silveti fue arrestado por la Policía de Atlanta tras provocar desórdenes, mientras que Leandro Gastón Fernández fue aprehendido por la Policía de Orlando ante su presunta participación en un hurto.

De esta manera el Alejandra Monteoliva sentenció que a las siete personas se le aplicará "la medida de ‘Restricción de Concurrencia Administrativa’ a todo evento deportivo en todo el territorio nacional por el plazo de cuatro años".