Independiente Rivadavia le gana a Huracán con goles de Arce y Florentín

Independiente Rivadavia salió a la cancha con Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Alex Arce, Fabrizio Sartori.

Foto: Cristian Lozano/UNO

El comienzo fue de ida y vuelta y el local tuvo las mejores llegadas: primero con un disparo de Gómez desde afuera del área y luego con una contra en la que el mundialista Galíndez tapó con el pie la definición de Matías Fernández.

Por eso no extrañó que a los 13' llegue el gol de Sartori en una pelota detenida. De todos modos el VAR determinó que había off side y lo mismo pasó a los 17' cuando Sartori había enviado el balón a la red.

El gol de la Lepra era una cuestión de tiempo y lo hizo Álex Arce, con una definición notable.

La salida de Gómez por lesión y alguna llegada del visitante no inquietaron al dueño de casa y por eso a los 46' Florentín marcó el 2 a 0.