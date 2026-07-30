Independiente Rivadavia le gana a Huracán con goles de Arce y Florentín

Por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia se mide con Huracán en el estadio Bautista Gargantini.
Independiente Rivadavia juega su primer partido del semestre en el Bautista Gargantini y recibe a Huracán
Por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia se mide con Huracán en el estadio Bautista Gargantini.
El árbitro encargado de impartir justicia es Pablo Dóvalo, Álex Arce, a los 21', abrió el marcador y José Florentín aumentó a los 46'.
Seguilo en vivo, por Radio Nihuil.
Independiente Rivadavia salió a la cancha con Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Alex Arce, Fabrizio Sartori.
El comienzo fue de ida y vuelta y el local tuvo las mejores llegadas: primero con un disparo de Gómez desde afuera del área y luego con una contra en la que el mundialista Galíndez tapó con el pie la definición de Matías Fernández.
Por eso no extrañó que a los 13' llegue el gol de Sartori en una pelota detenida. De todos modos el VAR determinó que había off side y lo mismo pasó a los 17' cuando Sartori había enviado el balón a la red.
El gol de la Lepra era una cuestión de tiempo y lo hizo Álex Arce, con una definición notable.
La salida de Gómez por lesión y alguna llegada del visitante no inquietaron al dueño de casa y por eso a los 46' Florentín marcó el 2 a 0.