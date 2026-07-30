Trucos caseros para elegir fruta fresca en el supermercado

La observación lógica resulta especialmente útil al momento de elegir naranjas, limones o pomelos frescos. El procedimiento consiste en tomar dos piezas de volumen parecido, sostener una en cada mano y notar la diferencia de carga entre ambas opciones antes de decidir la compra.

El secreto: la densidad

El peso de la fruta dice mucho sobre el estado en el que se encuentra.

Especialistas en gastronomía concuerdan en utilizar la densidad de los productos como la mejor pauta de selección. Un participante de los foros recordó la recomendación del chef Alton Brown: "Aprendí de Alton Brown a elegir la fruta que se siente más pesada de lo que parece. Significa que es más densa. ¡Nunca falló!".

La falta de peso adecuado refleja una evaporación del agua interna o la presencia de espacio vacío en la pulpa. Incorporar este hábito al recorrer la verdulería permite conseguir ingredientes de mejor textura, optimizar los gastos del hogar y disfrutar platos sabrosos en la cocina diaria.