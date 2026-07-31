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Luto en el fútbol mundial: murió Franco Baresi, leyenda del Milan y de la Selección de Italia

Franco Baresi, mítico defensor italiano, murió este viernes a los 66 años de edad

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Franco Baresi murió a los 66 años.

Franco Baresi murió a los 66 años.

El mundo del fútbol se vistió de luto al conocer la muerte de Franco Baresi, leyenda del AC Milan y de la Selección de Italia. Con mucha conmoción, el club milanés dio a conocer la triste noticia de la partida física del legendario defensor a los 66 años de edad.

"La historia del Milan está de luto por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y de la trayectoria de todo el club", escribió el AC Milan en su cuenta de X. Baresi era considerado uno de los íconos del fútbol italiano en la década de 1980 y 1990.

Franco Baresi, defensor del Milan y de la Selecci&oacute;n de Italia muri&oacute; a los 66 a&ntilde;os.

Franco Baresi, defensor del Milan y de la Selección de Italia murió a los 66 años.

El mundo del fútbol mundial despide a Franco Baresi: leyenda de la Selección de Italia

Franco Baresi fue un verdadero símbolo del Calcio italiano, competencia donde desarrolló toda su carrera futbolística siendo uno de los mejores defensores de su época.

Baresi nació en Travagliato, en mayo de 1960, y pasó sus 20 años de trayectoria defendiendo los colores del AC Milan. Debutó en la Serie A el 23 de abril de 1978, a sus 17 años, y llegó a disputar 719 patidos con la camiseta del elenco rossonero. Fue el capitán durante 15 temporadas y ganó seis títulos de la Serie A, cuatro Supercopas de Italia, tres Copas de Europa, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales.

Franco Baresi además portó los colores de la Selección de Italia en 82 partidos, participando en tres Copas del Mundo. Integró el plantel que obtuvo la Copa del Mundo en España 1982, aunque no sumó minutos durante el torneo; consiguió el tercer puesto con su seleccionado en Italia 1990, y fue subcampeón del mundo tras perder la final contra Brasil en Estados Unidos 1994. Su retiro del fútbol se dio en 1997.

Su salud se vio afectada en el último año, en 2025, cuando le detectaron un nódulo en el pulmón que requirió de intervención quirúrgica. Desde entonces, el defensor se dedicó a intentar recuperarse pero nunca logró hacerlo en su plenitud. La triste noticia de su deceso golpeó al fútbol mundial que despide a una leyenda absoluta.

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