Luto en el fútbol mundial: murió Franco Baresi, leyenda del Milan y de la Selección de Italia

Baresi nació en Travagliato, en mayo de 1960, y pasó sus 20 años de trayectoria defendiendo los colores del AC Milan. Debutó en la Serie A el 23 de abril de 1978, a sus 17 años, y llegó a disputar 719 patidos con la camiseta del elenco rossonero. Fue el capitán durante 15 temporadas y ganó seis títulos de la Serie A, cuatro Supercopas de Italia, tres Copas de Europa, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales.

Franco Baresi además portó los colores de la Selección de Italia en 82 partidos, participando en tres Copas del Mundo. Integró el plantel que obtuvo la Copa del Mundo en España 1982, aunque no sumó minutos durante el torneo; consiguió el tercer puesto con su seleccionado en Italia 1990, y fue subcampeón del mundo tras perder la final contra Brasil en Estados Unidos 1994. Su retiro del fútbol se dio en 1997.

Su salud se vio afectada en el último año, en 2025, cuando le detectaron un nódulo en el pulmón que requirió de intervención quirúrgica. Desde entonces, el defensor se dedicó a intentar recuperarse pero nunca logró hacerlo en su plenitud. La triste noticia de su deceso golpeó al fútbol mundial que despide a una leyenda absoluta.