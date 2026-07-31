Enzo Pérez recibió una dura sanción en el Deportivo Maipú y se perdería el partido con Godoy Cruz

El conflicto comenzó en el tramo final del encuentro, cuando Monzón Brizuela sancionó un penal en favor de Gimnasia y Tiro de Salta por una infracción de Nicolás Fernández sobre Walter Montoya. Lautaro Gordillo ejecutó el remate y el arquero Nahuel Galardi consiguió detenerlo.

Sin embargo, la terna arbitral consideró que Galardi se había adelantado y ordenó repetir la ejecución. La decisión provocó una fuerte protesta de los futbolistas del Cruzado y derivó en las expulsiones de Matías Viguet y Enzo Pérez. Para ambos, la sanción del Tribunal fue la misma, tres fechas afuera.

Enzo Pérez se perdería el cruce con Godoy Cruz

El partido ante el Tomba iba a marcar una fecha especial para Enzo Pérez. ¿Por qué? Desde hace algunos años, un puñado de hinchas de Godoy Cruz comenzó a reclamarle al volante que, en sus declaraciones, no reconocía la importancia del Expreso en su carrera profesional.

Las expresiones de Pérez sobre su anhelo de regresar al Cruzado, además de confesar expresamente su amor por River, molestaron al simpatizante tombino a lo largo de los últimos años en que el subcampeón del mundo con la Selección argentina estuvo afuera de Mendoza.

Por ello ese partido tenía un tinte especial. Un reencuentro de folclore y pasado que se presentaba en el horizonte de Enzo Pérez. Sin embargo, el futbolista de 40 años se podría perder ese cotejo en caso de que el Tribunal de Disciplina no revierta su decisión tras el nuevo descargo que ya prepara la dirigencia del Deportivo Maipú.