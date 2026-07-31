La Dirección General de Escuelas (DGE) dio a conocer este viernes por la mañana un comunicado, anunciando la suspensión de clases presenciales en el turno tarde por viento Zonda, en todos los niveles del Gran Mendoza y el resto de los departamentos.
El nuevo comunicado de la DGE del viento Zonda y el dictado de clases en el turno tarde
La Dirección General de Escuelas (DGE) emitió este viernes por la mañana un comunicado sobre las clases en el turno tarde
El viento Zonda, que se espera que se haga presente con mayor intensidad entre las 15 y 18 de este viernes, obligó a la DGE a tomar cartas en asunto y repetir la medida que había tomado con el turno mañana.
La Dirección General de Escuelas (DGE) aún no se ha manifestado sobre cómo será el cursado de clases en el turno noche en Mendoza.
Viento Zonda en Mendoza: el nuevo comunicado de la DGE
Este es el comunicado que publicó la Dirección General de Escuela (DGE) por la suspensión del dictado de clases en el turno tarde, en todos los niveles y modalidades del Gran Mendoza y el resto de los departamentos, por la fuerte presencia de viento Zonda:
Viento Zonda en Mendoza: a qué hora se esperan las ráfagas más fuerte
El pronóstico del tiempo en Mendoza para este viernes anticipa una marcada presencia de viento Zonda en la mayoría de los departamentos, por lo que recomiendan extremar medidas de seguridad, sobre todo para cuando las ráfagas sean más intensas y puedan provocar daños.
Si bien ya se siente en algunos puntos de Mendoza la presencia de viento Zonda, dieron a conocer el rango horario en que las ráfagas serán más fuertes.
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo sostuvo este viernes en radio Nihuil, que el viento Zonda soplará con mayor intensidad este viernes, entre las 15 y 18 horas en el Gran Mendoza.
La temperatura máxima llegará a los 25 grados aproximadamente y se espera el ingreso de viento Sur por la tarde-noche de este viernes.
Además, como dato interesante del pronóstico del tiempo, indicó que el domingo por la tarde podría haber presencia de lluvias aisladas en distintos puntos de Mendoza, sobre todo en la zona Oeste.
En pocas palabras
- DGE suspende clases: La Dirección General de Escuelas anunció la suspensión de clases presenciales por viento Zonda.
- Alerta por viento Zonda: Se esperan ráfagas intensas entre las 15 y 18 horas en Gran Mendoza.
- Pronóstico extendido: Podrían registrarse lluvias aisladas el domingo por la tarde en Mendoza.