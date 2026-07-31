Tobías Andrada es nuevo refuerzo de River

El joven mediocampista es una de las joyas del fútbol argentino: disputó 36 partidos en Vélez y tuvo una gran actuación el año pasado en el Mundial Sub 20, donde la Selección argentina alcanzó la final. Su puesto natural es volante por derecha, y tiene llegada al área rival.

Una vez que firme contrato con River, Andrada se convertirá en el séptimo refuerzo del Millonario en el presente mercado de pases, luego de que se confirmaran los arribos de Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri y Giovanni González.

El próximo partido de River será este domingo 2 de agosto, cuando reciba a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura.