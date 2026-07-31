Tobías Andrada es nuevo refuerzo de River

Andrada, mediocampista de 19 años, se realizó la revisión médica y por la tarde firmaría contrato con River
Andrada se acercó este viernes por la mañana hasta un centro médico ubicado en Belgrano para realizarse la revisión médica pertinente y poder firmar contrato por la tarde para hacer oficial su arribo al Millonario.
Luego de varios idas y vueltas, River y Vélez pudieron llegar a un acuerdo para cerrar la operación en aproximadamente 7,5 millones de dólares por el 80% de la ficha de Andrada, que firmará contrato hasta el 2030.
El joven mediocampista es una de las joyas del fútbol argentino: disputó 36 partidos en Vélez y tuvo una gran actuación el año pasado en el Mundial Sub 20, donde la Selección argentina alcanzó la final. Su puesto natural es volante por derecha, y tiene llegada al área rival.
Una vez que firme contrato con River, Andrada se convertirá en el séptimo refuerzo del Millonario en el presente mercado de pases, luego de que se confirmaran los arribos de Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri y Giovanni González.
El próximo partido de River será este domingo 2 de agosto, cuando reciba a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura.