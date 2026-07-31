Torneo Clausura 2026: Independiente y Vélez tienen puntaje ideal antes de enfrentarse en la 3ra fecha

Vélez es uno de los punteros de la Zona A

Vélez fue efectivo en el primer tiempo y superior en el segundo para superar por 3-1 a Talleres, que aún no pudo sumar desde la llegada del entrenador Jorge Sampaoli, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes.

Los goles de la visita fueron marcador por Rodrigo Aliendro, Thiago Silvero y Claudio Baeza. En tanto, para el local había anotado Ronaldo Martínez.

El triunfo mantiene al Fortín con puntaje perfecto, como líder de la zona A con 6 puntos, mientras que Talleres aún no pudo sumar y comparte el último lugar con Central Córdoba, Estudiantes y Boca, siendo el único de la lista que jugó dos encuentros.

En la próxima fecha, el equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto deberá recibir a Independiente, el lunes 3 de agosto a las 19:00, mientras que el elenco albiazul jugará en simultáneo ante Platense, como visitante.

Las posiciones del Torneo Clausura

La 3ra fecha del Torneo Clausura

Sábado 1 de agosto

15.30 Gimnasia y Esgrima – Unión -Zona A- (ESPN Premium)

15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield -Zona B- (TNT Sports)

18.00 Belgrano – Argentinos -Zona B- (TNT Sports)

18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia -Zona A- (ESPN Premium)

20.30 Racing – Tigre -Zona B- (TNT Sports)

Domingo 2 de agosto

14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central -Interzonal- (ESPN Premium)

14.30 Aldosivi – Gimnasia -Zona B- (TNT Sports)

17.00 Newell’s – Boca -Zona A- (TNT Sports)

19.15 River – Rosario Central -Zona B- (ESPN Premium)

21.30 Lanús – Instituto -Zona A- (TNT Sports)

Lunes 3 de agosto