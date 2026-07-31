Inicio Ovación Fútbol Torneo Clausura
Liga Profesional de Fútbol

Torneo Clausura 2026: Independiente y Vélez tienen puntaje ideal antes de enfrentarse en la 3ra fecha

Independiente fue superior y se impuso a Newell’s en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026

Por UNO
Montiel le dio la victoria al Rojo.

Montiel le dio la victoria al Rojo.

Independiente fue superior y se impuso sin mayores sobresaltos ante Newell’s por 1-0 en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

El único gol del encuentro para el Rojo lo convirtió el delantero Santiago Montiel, a los 41' del primer tiempo y con este resultado, los comandados por Gustavo Quinteros sumaron su segunda victoria consecutiva y alcanzaron a Vélez, su próximo rival, en lo más alto del Grupo A con 6 puntos.

Por su parte, el cuadro rosarino no pudo ratificar el triunfo que logró en la primera jornada del campeonato local ante Talleres de Córdoba y quedó en la 7ma posición de la clasificación.

Vélez es uno de los punteros de la Zona A

Vélez fue efectivo en el primer tiempo y superior en el segundo para superar por 3-1 a Talleres, que aún no pudo sumar desde la llegada del entrenador Jorge Sampaoli, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes.

Los goles de la visita fueron marcador por Rodrigo Aliendro, Thiago Silvero y Claudio Baeza. En tanto, para el local había anotado Ronaldo Martínez.

El triunfo mantiene al Fortín con puntaje perfecto, como líder de la zona A con 6 puntos, mientras que Talleres aún no pudo sumar y comparte el último lugar con Central Córdoba, Estudiantes y Boca, siendo el único de la lista que jugó dos encuentros.

En la próxima fecha, el equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto deberá recibir a Independiente, el lunes 3 de agosto a las 19:00, mientras que el elenco albiazul jugará en simultáneo ante Platense, como visitante.

Las posiciones del Torneo Clausura

La 3ra fecha del Torneo Clausura

Sábado 1 de agosto

  • 15.30 Gimnasia y Esgrima – Unión -Zona A- (ESPN Premium)
  • 15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield -Zona B- (TNT Sports)
  • 18.00 Belgrano – Argentinos -Zona B- (TNT Sports)
  • 18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia -Zona A- (ESPN Premium)
  • 20.30 Racing – Tigre -Zona B- (TNT Sports)

Domingo 2 de agosto

  • 14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central -Interzonal- (ESPN Premium)
  • 14.30 Aldosivi – Gimnasia -Zona B- (TNT Sports)
  • 17.00 Newell’s – Boca -Zona A- (TNT Sports)
  • 19.15 River – Rosario Central -Zona B- (ESPN Premium)
  • 21.30 Lanús – Instituto -Zona A- (TNT Sports)

Lunes 3 de agosto

  • 16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)
  • 19.00 Platense – Talleres -Zona A- (TNT Sports)
  • 19.00 Vélez – Independiente -Zona A- (ESPN Premium)
  • 21.15 Central Córdoba – San Lorenzo -Zona A- (TNT Sports)
  • 21.15 Huracán – Atlético Tucumán -Zona B- (ESPN Premium)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas