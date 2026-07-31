Cuándo juega Lionel Messi en el Inter Miami: los detalles y la posible fecha de regreso

Lionel Messi reinició los entrenamientos con el Inter Miami y el DT Ángel Guillermo Hoyos analiza las posibles fechas para su regreso a las canchas aunque no descarta incluirlo en el partido de este sábado ante Columbus Crew por la MLS.
Lionel Messi reinició los entrenamientos con el Inter Miami y el DT Ángel Guillermo Hoyos analiza las posibles fechas para su regreso a las canchas
Lionel Messi reinició los entrenamientos con el Inter Miami y el DT Ángel Guillermo Hoyos analiza las posibles fechas para su regreso a las canchas aunque no descarta incluirlo en el partido de este sábado ante Columbus Crew por la MLS.
Messi y Rodrigo De Paul ya se entrenan con el plantel después de unos días de descanso posteriores al Mundial 2026 y antes del entrenamiento de este viernes Hoyos se limitó a decir: "Llegó hace un ratito, así que todavía no hemos tenido oportunidad de hablarlo como corresponde. Pero estamos contentos (él y De Paul) de que estén de vuelta.”
No son pocos los que piensan que Messi podría jugar este sábado 1 de agosto ante Columbus Crew por la MLS, sobre todo por la gran cantidad de lesionados que tiene el Inter, pero la idea inicial sería esperar unos días más y que el regreso del capitán se produzca el miércoles 5 de agosto ante San Luis de México por la Leagues Cup.
Desde que terminó el Mundial el Inter Miami ha jugado dos partidos por la MLS en los que obtuvo sendas victorias 3-2 ante Chicago Fire, en Miami, y 1-0 frente a Montreal, en Canadá.
En esos dos encuentros el uruguayo Luis Suárez marcó 3 goles y se produjo el debut del brasileño Casemiro, la nueva figura del conjunto de la Florida.
El encuentro de este sábado ante Columbus será el último de Inter Miami en la MLS antes de un corte de dos semanas en los que se disputará la fase de grupos de la Leagues Cup.
Inter está segundo en la Conferencia Este de la MLS con 37 puntos en 17 partidos (ganó 11, empató 4 y perdió 2) a solo dos de Nashville que lidera con 37 unidades.
En la Leagues Cup, título que ganó con Messi en 2023, debe jugar los 3 partidos de la fase de grupos en una semana aunque siempre de local: 5/8 vs. San Luis; 8/8 vs. Monterrey y 12/8 vs León.