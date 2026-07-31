Cuándo juega Lionel Messi en el Inter Miami: los detalles y la posible fecha de regreso

Desde que terminó el Mundial el Inter Miami ha jugado dos partidos por la MLS en los que obtuvo sendas victorias 3-2 ante Chicago Fire, en Miami, y 1-0 frente a Montreal, en Canadá.

En esos dos encuentros el uruguayo Luis Suárez marcó 3 goles y se produjo el debut del brasileño Casemiro, la nueva figura del conjunto de la Florida.

Cómo está el Inter Miami en la MLS

El encuentro de este sábado ante Columbus será el último de Inter Miami en la MLS antes de un corte de dos semanas en los que se disputará la fase de grupos de la Leagues Cup.

Inter está segundo en la Conferencia Este de la MLS con 37 puntos en 17 partidos (ganó 11, empató 4 y perdió 2) a solo dos de Nashville que lidera con 37 unidades.

En la Leagues Cup, título que ganó con Messi en 2023, debe jugar los 3 partidos de la fase de grupos en una semana aunque siempre de local: 5/8 vs. San Luis; 8/8 vs. Monterrey y 12/8 vs León.